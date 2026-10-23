Bylo by to likvidační, varuje vedení ČT vládní koalici a požaduje diskuzi

Vedení České televize považuje návrh zákona, který se snaží prosadit vládní koalice ve věci financování veřejnoprávních médií, za likvidační. Podle managementu ČT by projednávání měla doprovázet i diskuze. Zaměstnanci veřejnoprávních médií již ohlásili listopadovou stávku kvůli krokům koaličních stran.
Česká televize uvedla, že její generální ředitel Hynek Chudárek je znepokojen překotným způsobem jednání Poslanecké sněmovny o návrhu zákona, který mění financování České televize. Podle vedení televize je nezbytné, aby součástí projednávání změny zákona byla plnohodnotná diskuse.
Na Kavčích horách panuje názor, že návrh je pro ČT likvidační, jelikož plánovaná suma ze státního rozpočtu by znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů. Způsobila by také rozsáhlé propouštění.
"Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo," konstatoval Chudárek. "Stále považuji za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií v naší zemi fungující systém poplatků. V této souvislosti připomínám, že diskuse o financování České televize vedla překvapivě k výraznému nárůstu plátců poplatku. Vnímáme to jako podporu současného systému," zmínil televizní šéf.
Vedení televize chce upozorňovat na nepřekročitelné hranice, aby ČT mohla i nadále poskytovat plnohodnotně svoji veřejnou službu.
"Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce," uvedl Chudárek. "Jestliže ale tento pohled v Parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby," dodal.
Na dnešní vývoj už reagovali i zaměstnanci veřejnoprávních médií. "Vláda chce zestátnit Českou televizi a Český rozhlas a chce to udělat dřív, než se stihne vyjádřit veřejnost. Svolává ukvapená večerní a sobotní zasedání sněmovny. Koalice tím dává najevo, že se bojí reakce společnosti. Nerespektuje názory odborníků, podle kterých je tak zásadní krok, jakým je změna financování veřejnoprávních médií, nutné důkladně prodiskutovat a připravit," uvedla iniciativa Veřejnoprávně na facebookovém profilu.
Pracovníci obou veřejnoprávních médií se rozhodli, že v úterý 3. listopadu přistoupí k důrazné celodenní stávce. "Žádáme všechny, kterým není osud ČT a ČRo lhostejný, aby svůj postoj dali veřejně a hlasitě najevo. My, pracovníci obou institucí, jsme připraveni obě veřejnoprávní média bránit," vyzvali zástupci iniciativy.
Ze strany zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu jde o okamžitou reakci na dnešní události v Poslanecké sněmovně, kde se vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů nečekaně rozhodla přednostně projednat návrh na zrušení koncesionářských poplatků.
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Česká televize , Hynek Chudárek , Poslanecká sněmovna , Vláda ČR
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Zdroj: David Holub