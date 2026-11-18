Česká republika by mohla již v průběhu příštího roku vypsat veřejnou zakázku na pořízení nového systému protivzdušné obrany. Tento záměr oznámil ministr obrany Jaromír Zůna, který je v současné době součástí oficiální delegace premiéra Andreje Babiše v Izraeli. Nové vybavení by mělo disponovat schopností zasahovat taktické balistické střely.
Podle vyjádření ministra obrany sice termín vypsání tendru závisí na celé řadě okolností, avšak s ohledem na dlouhodobou povahu projektu se zdá být reálný. Premiér Andrej Babiš v této souvislosti zdůraznil, že by se stát měl snažit pořídit potřebné systémy co nejdříve. Česká strana by podle jeho názoru neměla s těmito kroky vyčkávat až do roku 2030.
Návrh na urychlené pořízení nové techniky však naráží na otázku financování ze státního rozpočtu. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v této souvislosti otevřeně připustil, že pořízení nového antibalistického systému si vyžádá dodatečné navýšení rozpočtu ministerstva obrany. To platí obzvlášť v případě, že by k nákupu mělo dojít před zmiňovaným rokem 2030.
Hlaváč rovněž poznamenal, že konečná podoba rozpočtu představuje čistě politické rozhodnutí, které musí armáda plně akceptovat. Zároveň však deklaroval, že bude vládu pravidelně upozorňovat na vznikající mezery v obranných schopnostech země. Vládě hodlá v případě potřeby aktivně doporučovat odpovídající navýšení finančních zdrojů pro resort obrany.
Premiér Andrej Babiš označil izraelské obranné technologie za vůbec nejlepší na současném trhu. Jako hlavní výhodu vyzdvihl fakt, že na rozdíl od některých konkurenčních evropských systémů prošly tyto zbraně reálným bojovým nasazením.
Podle náčelníka generálního štábu si je ale Babiš plně vědom skutečnosti, že zrychlené budování armádních schopností s sebou nese nutnost dalších finančních zdrojů. Přesná výše potřebného navýšení rozpočtu však v tuto chvíli není zcela zřejmá. Ministerstvo obrany má sice připravenou konkrétní variantu, s níž hodlá seznámit Bezpečnostní radu státu, avšak jde o předběžné odhady.
Hlaváč v této věci dodal, že uvádění konkrétních finančních částek by bylo předčasné, protože konečná cena se odvíjí od budoucího vyjednávání s dodavateli. Ministerstvo obrany podle slov ministra Zůny aktuálně posuzuje hned několik různých možností. Ve hře přitom nejsou pouze izraelské technologie, ale také alternativní evropské systémy protivzdušné obrany.
V rámci pracovní cesty se česká delegace v Izraeli setkala přímo s výrobci izraelského systému Arrow 3. Zástupci české vlády a armády navštívili také operační středisko izraelských sil, odkud jsou centrálně řízeny veškeré zásahy proti raketovým útokům.
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Zdroj: Jan Hrabě