Důchody očima statistiků. Potvrdil se nárůst o stovky korun za rok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. listopadu 2026 19:56

důchody
důchody Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku se blíží moment, kdy se díky pravidelné lednové valorizaci opět zvýší důchody. Lidé už vědí, o kolik to bude. Mezitím se veřejnost od statistiků dozvěděla, jak vysoká byla průměrná penze v závěru loňského roku. 

"Průměrný plný starobní důchod (bez souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem) dosáhl v prosinci roku 2025 hodnoty 21 175 Kč. Meziročně to bylo o 439 Kč (2,1 %) více," uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). 

Statistici zmínili, že nadále platí, že muži pobírají vyšší penze než ženy. Průměrný mužský důchod činil 22 459 Kč, zatímco ženám náleželo v průměru 19 968 Kč. "Tento rozdíl souvisí především s odlišnou výší výdělků během ekonomické aktivity a s odlišnou kariérní dráhou ovlivněnou rodičovstvím," vysvětlil ČSÚ.

Babišova vláda rozhodla o dalším zvýšení důchodů na jednom ze zářijových jednání, kdy schválila nařízení, které stanovuje, že základní výměra všech důchodů se v lednu zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra stoupne o dvě desetiny procenta, tedy o 34 korun u průměrného starobního důchodu.

Příští rok by průměrný důchod měl činit 22 196 korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky se poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě sníží z 41,9 na 40,2 procenta.

Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu. 

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