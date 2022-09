Důchody od ledna zřejmě porostou o v průměru 825 korun

Aktualizováno 12:01 — Autor: ČTK

Průměrný starobní důchod by se měl od ledna zvýšit o 825 korun. Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by se měla zvednout o 140 korun. K tomu by o 5,1 procenta měla vzrůst zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků.