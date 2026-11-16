Klempíř chce odložit projednávání změny financování ČT a rozhlasu

Ministr kultury Oto Klempíř zastupující stranu Motoristé sobě tvrdí, že projednávání sporné normy o změně financování České televize a Českého rozhlasu by mělo být pozastaveno. Podle jeho vyjádření by poslanci neměli v této debatě pokračovat, dokud nezahájí oficiální projednávání implementace Evropského aktu o svobodě médií známého jako EMFA. Tento postoj vyvolává značnou pozornost na české politické scéně v době, kdy vládní kabinet premiéra Andreje Babiše usiluje o radikální transformaci financování veřejnoprávních médií.
Změna financování, kterou prosazuje současná vládní koalice v čele s hnutím ANO, vyvolala v neděli masivní protesty veřejnosti na pražské Letné, kde se sešlo zhruba 400 tisíc nespokojených občanů. Protestující požadovali především stažení vládního návrhu a okamžité zahájení řádné odborné debaty o dalším směřování veřejnoprávních médií v zemi. Návrh kabinetu počítá se zrušením dosavadních koncesionářských poplatků a s přímým převedením financování obou institucí pod státní rozpočet.
Kritici tohoto vládního kroku dlouhodobě varují, že přímé napojení na státní rozpočet poskytne politikům nebezpečné páky na redakční nezávislost a svobodu České televize a Českého rozhlasu. Obavy z narušení plurality sdělovacích prostředků v zemi sdílejí také zástupci obou médií, opoziční politické strany a široká odborná veřejnost. Opozice v této souvislosti opakovaně obviňuje vládní představitele z pokusů o politické ovládnutí nezávislých informačních kanálů.
Ministr kultury Klempíř v pondělí o celé záležitosti jednal formou videohovoru s evropským komisařem pro spravedlnost Michaelem McGrathem. Ubezpečil evropského komisaře, že jeho osobním stanoviskem je podmínit další projednávání mediální novely začátkem projednávání evropského aktu EMFA v Poslanecké sněmovně. Evropská komise již dříve oficiálně potvrdila, že situaci v České republice a plánované změny v oblasti veřejnoprávních médií velmi pozorně sleduje.
Evropský akt o svobodě médií představuje soubor závazných unijních pravidel určených k účinné ochraně plurality, redakční nezávislosti a transparentnosti sdělovacích prostředků ve všech členských státech Evropské unie. Implementace těchto evropských norem má zajistit, aby národní legislativa plně odpovídala standardům svobody tisku a bránila nepřiměřeným politickým zásahům do činnosti médií. Právě na tento evropský rámec nyní ministerstvo kultury odkazuje jako na nezbytnou podmínku před dalším schvalováním domácí předlohy.
Představitelé vládní koalice navzdory sílící kritice a protestům veřejnosti na plánované změně financování trvají a odvolávají se na oficiální programové prohlášení kabinetu. Argumentují tím, že nový model přinese zjednodušení a stabilizaci, přičemž odmítají obavy z ohrožení nezávislosti. Vládní politici se snaží uklidnit situaci ujišťováním, že stávající legislativní pojistky a garance budou i nadále zachovány.
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Zdroj: Jan Hrabě