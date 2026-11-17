Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) kritizuje pískot či nadávky, které doprovázejí úterní oslavy připomínající události sametové revoluce na Národní třídě v Praze. Podle Klempíře by důstojná připomínka 17. listopadu měla vypadat jinak.
Klempíř spustil, že si ve funkci ministra kultury velmi silně uvědomuje mohutný odkaz 17. listopadu. "Pokaždé v tento den přemýšlím, v tichu svého domova, o budoucnosti naší země. Vracím se zpětně do roku 1989, kdy jsem přímo z Národní utíkal na první koncert naší kapely J.A.R. a předal překvapeným hudebníkům první zprávu o násilném potlačení pokojné demonstrace," napsal na sociální síti.
Následně přidal srovnání s dneškem. "Snažím se představit, čemu bude náš stát čelit v budoucnu a jak se s tím dokážeme společně vypořádat. Dívám se na shromáždění na Národní, kde se na slavnostním a historickém místě píská, křičí a nadává, místo toho, abychom si důstojně připomněli nejvýznamnější den naší nové historie," konstatoval.
"Víte, já nehledám pro Česko jen malé, opevněné a bezpečné útočiště, hledám pro něj také perspektivu, která je široká a světlá. A nabízím ji každému, kdo se na ní chce podílet. Ať žije svoboda, demokracie a pluralita názorů," uzavřel ministr svůj vzkaz.
Na Národní třídě se Klempíř osobně neobjevil, ačkoliv tvrdil, že se oslav zúčastní. Představitelé vládní koalice, kteří se dnes do centra Prahy vydali, čelili většinou pískotu přítomných občanů.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
Související
Klempíř chce odložit projednávání změny financování ČT a rozhlasu
Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Video zachytilo chybu vedoucí k srážce vlaků u hlavního nádraží
před 1 hodinou
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
před 2 hodinami
Zemědělci a potravináři dostanou od ministerstva téměř čtyři miliardy
před 3 hodinami
Větrné počasí zasáhne Česko. Hrozí i zítra, varovali meteorologové
před 3 hodinami
Klempíř si postěžoval na atmosféru na Národní třídě, kde sám nebyl
před 4 hodinami
Babišova vláda by se měla zabývat požadavky z Letné, míní Pavel
před 5 hodinami
Bednárik naznačil, co způsobilo srážku vlaků u hlavního nádraží
před 6 hodinami
Podnikatelé se připravují na novou EET. Pomáhá web, infolinka i roadshow
před 7 hodinami
Kerčský most přišel o oblouk, ukazují záběry. Na Ukrajině se slaví
Aktualizováno před 7 hodinami
Dva osobní vlaky se srazily u pražského hlavního nádraží. Zraněných jsou desítky
před 8 hodinami
Otevírací doba obchodů v úterý 17. listopadu. Zákaz dnes neplatí
před 9 hodinami
Češi si připomínají 17. listopad. Ozval se Babiš, lidé proudí na Národní třídu
před 11 hodinami
Počasí se bude do konce týdne ochlazovat. Hrozí mrazy, na horách nasněží
včera
Google: Ruští hackeři vytvořili AI, která uskutečnila první automatizovaný kyberútok na světě
včera
Estonsko uzavírá všechny hraniční přechody s Ruskem. Představilo plán pro případ ruské invaze
včera
Snahy o omezení pomoci Ukrajině budou mít dva dopady, varuje Macron. U nespravedlivého míru to neskončí
včera
Amazon zveřejnil jméno nového Jamese Bonda
včera
AI je nafouknutá bublina. Před volbami v USA praskne a vyvolá recesi, varuje bývalý šéf z Wall Street
včera
Češi si v příštím roce připlatí za energie. Zdražování potvrdila další firma
včera
NATO na pozadí neshod ruší nadcházející summit, sníží počty setkávání
Severoatlantická aliance upustila od plánů na uspořádání summitu lídrů v Albánii v roce 2027 a současně přistoupila ke snížení počtu setkání na vysoké úrovni. Toto rozhodnutí přichází v době rostoucích neshod uvnitř aliance, které se týkají výdajů na obranu, situace v Íránu a probíhající války na Ukrajině. Albánský premiér Edi Rama potvrdil, že summit se v příštím roce v Tiraně neuskuteční, přičemž možnost hostit tuto událost v roce 2028 zůstává otevřená.
Zdroj: Libor Novák