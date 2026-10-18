Měl nezaměnitelný hlas. Zemřel herec Ota Jirák

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. října 2026 21:43

Ota Jirák
Ota Jirák Foto: Jaroslav Hauer

Česko na závěr tohoto říjnového víkendu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel známý herec a dabér Ota Jirák. U veřejnosti byl asi nejznámější tím, že propůjčil hlas postavičce Hele z televizního Studia Kamarád. 

O Jirákově úmrtí informoval web novinky.cz na základě sdělení manželky zesnulého Drahomíry na sociálních sítích. Herec zemřel již v sobotu 17. října. Rodina zároveň oznámila, že poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. 

Jirák vystudoval na pražské DAMU obor loutkoherectví, s nímž také začínal v prvních divadelních souborech. Později ho diváci mohli vidět v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, Divadle Semafor nebo v Městském divadle v Mladé Boleslavi. 

Mladoboleslavský rodák se prosadil také na televizní obrazovku. Nejrůznější postavy ztvárnil v úspěšných a divácky oblíbených televizních seriálech Ordinace v růžové zahradě na Nově a Slunečná na Primě. 

Jirák si zároveň udělal dobré jméno jako dabér. Hlasem zesnulého herce mluvily v českém znění postavy mimozemšťana Alfa ze stejnojmenného seriálu, mamuta Mannyho v animované sérii Doba ledová nebo Obelix z animovaného filmu Asterix a Vikingové.

včera

StarDance bude pokračovat bez Štěpánka. Rozloučil se tangem

Ota Jirák úmrtí

Aktuálně se děje

před 2 hodinami

Ota Jirák

Měl nezaměnitelný hlas. Zemřel herec Ota Jirák

Česko na závěr tohoto říjnového víkendu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel známý herec a dabér Ota Jirák. U veřejnosti byl asi nejznámější tím, že propůjčil hlas postavičce Hele z televizního Studia Kamarád. 

před 3 hodinami

Důchody, ilustrační fotografie.

Bude to naposledy. Lednové důchody nabídnou historický okamžik

Čeští důchodci by před nadcházející lednovou valorizací měli vzít na vědomí, že jedna věc se na začátku příštího roku stane naposledy. Lidem na účtu naposledy přistane doplatek za úvodní dny roku. Na rok 2027 už je totiž naplánovaná zásadní změna.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Vít Rakušan

Starostové slaví volební triumf. Chceme stahovat náskok ANO, nastínil Rakušan

Starostové a nezávislí (STAN) se považují za vítěze senátních voleb. Z celkových 27 mandátů jich kandidáti nominovaní hnutím získali deset. V dalších šesti obvodech uspěli společní koaliční kandidáti nebo ti, které hnutí podpořilo. Výsledek překonal předvolební očekávání hnutí a navázal na úspěch v komunálních volbách z minulého týdne. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Adam Vojtěch

Vojtěch chce vyjasnit pacientům, za co mohou platit u lékaře

Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.

před 9 hodinami

Emmanuel Macron

Macron poprvé reagoval na nepokoje ve Francii. Násilí odsoudil

Francouzský prezident Emmanuel Macron se poprvé vyjádřil k sobotním nepokojům, které během demonstrací kvůli ostoucím životním nákladům a situaci ve školství zachvátily západoevropskou zemi. Macron podpořil právo občanů na protest a přislíbil potrestání vandalů. 

před 10 hodinami

Andrej Babiš

Pro dobro českých dětí. Babiš a Metnar povolali izraelské experty

Předseda vlády Andrej Babiš společně s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (oba ANO) uspořádali ve Strakově akademii česko-izraelskou konferenci zaměřenou na ochranu dětí v online prostředí. Hlavním tématem bylo představení fungování izraelského Úřadu pro ochranu dětí v online prostředí Unit 105, specializovaného pracoviště zaměřeného na prevenci a řešení kybernetických hrozeb ohrožujících děti a mladistvé.

před 11 hodinami

Martin Kupka (ODS)

Splnilo se, že jim Senát nedáme, hodnotí Kupka výsledky druhého kola

Starostové sice byli tentokrát úspěšnější, ale senátorský klub ODS zůstává nejsilnějším v horní komoře Parlamentu. Ve druhém kole senátních voleb zvítězilo sedm z devíti postupujících kandidátů opoziční strany. Občanští demokraté tak obhájili všech pět senátorských mandátů a získali další dva. Ve druhém kole navíc ODS podpořila sedm dalších úspěšných kandidátů opozice. 

před 12 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajinci při masivním útoku na Rusko cílili na kritická místa

Ukrajinská armáda podnikla rozsáhlý útok na Petrohrad a jeho bezprostřední okolí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Podle záběrů ze sociálních sítí se ukrajinským dronům podařilo způsobit rozsáhlé škody. Rusové zároveň pokračovali ve vlastních úderech na Ukrajině. 

před 13 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Andrej Babiš

Babiš po debaklu v senátních volbách avizuje změny v hnutí ANO

Katastrofou nazval premiér Andrej Babiš (ANO) výsledek letošních senátních voleb, v nichž jeho hnutí nezískalo jediné senátorské křeslo, ačkoliv jeden mandát obhajovalo. Babiš avizuje stranickou analýzu výsledků, přičemž rovnou varoval některé politiky. 

před 15 hodinami

Francouzská policie, ilustrační fotografie.

Nepokoje ve Francii. Shořela historická radnice, policie zatýkala ve velkém

Francii zasáhla největší vlna násilností za poslední roky. Sobotní demonstrace proti rostoucím životním nákladům a situaci ve školství, kterých se zúčastnilo přes půl milionu lidí, eskalovaly v rozsáhlé nepokoje, při nichž bylo po celé zemi zatčeno více než 1 000 osob. Informovala o tom britská stanice BBC. 

včera

První taneční večer 14. ročníku StarDance

StarDance bude pokračovat bez Štěpánka. Rozloučil se tangem

Druhý pár se v sobotu rozloučil s letošním ročníkem StarDance, přestože na základě diváckých hlasů se vyřazovalo poprvé. Odnesl to někdejší hvězdný tenista Radek Štěpánek, který se svou taneční partnerkou Vandou Bartošovou Dětinskou tančil tango. Ve čtrnácté řadě taneční show stále pokračuje osm dvojic. 

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Novým šéfem světového hokeje je Němec Reindl. Bříza ho nemá za proruského

Od začátku října je novým šéfem Mezinárodní hokejové federace IIHF zvolen Němec Franz Reindl. Stalo se tak na volební valné hromadě IIHF konané na Tenerife, přičemž o vítězi rozhodl rozdíl pouhých tří hlasů. Zatímco německý kandidát na nejvyšší post světového hokeje Reindl získal 60 hlasů, nakonec druhý český kandidát Petr Bříza 57. Zatímco tak Bříza zůstane druhým nejvyšším mužem v rámci IIHF tak, jako tomu bylo doposud, Reindl po pěti letech v čele federace nahrazuje Francouze Luca Tardiffa.

včera

Operace by bez ní nebyly možné. Anestezie se úspěšně používá již 180 let

Mezi přelomové inovace v dějinách lékařství bezpochyby patří anestezie. Bez uspání si dnes operace již nedokážeme představit. Poprvé svého pacienta před zákrokem uspal lékař v Americe přesně před 180 lety. Od té doby anestezie přispěla k záchraně mnoha životů.

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy