Česko na závěr tohoto říjnového víkendu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel známý herec a dabér Ota Jirák. U veřejnosti byl asi nejznámější tím, že propůjčil hlas postavičce Hele z televizního Studia Kamarád.
O Jirákově úmrtí informoval web novinky.cz na základě sdělení manželky zesnulého Drahomíry na sociálních sítích. Herec zemřel již v sobotu 17. října. Rodina zároveň oznámila, že poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu.
Jirák vystudoval na pražské DAMU obor loutkoherectví, s nímž také začínal v prvních divadelních souborech. Později ho diváci mohli vidět v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, Divadle Semafor nebo v Městském divadle v Mladé Boleslavi.
Mladoboleslavský rodák se prosadil také na televizní obrazovku. Nejrůznější postavy ztvárnil v úspěšných a divácky oblíbených televizních seriálech Ordinace v růžové zahradě na Nově a Slunečná na Primě.
Jirák si zároveň udělal dobré jméno jako dabér. Hlasem zesnulého herce mluvily v českém znění postavy mimozemšťana Alfa ze stejnojmenného seriálu, mamuta Mannyho v animované sérii Doba ledová nebo Obelix z animovaného filmu Asterix a Vikingové.
Aktuálně se děje
před 2 hodinami
Měl nezaměnitelný hlas. Zemřel herec Ota Jirák
před 3 hodinami
Bude to naposledy. Lednové důchody nabídnou historický okamžik
před 4 hodinami
28. říjen bude na Hradě bez exprezidenta. Zeman se chystá na jinou akci
před 5 hodinami
Od nuly až po dvacítku. Rozmanité počasí slibuje předpověď na nový týden
před 6 hodinami
Starostové slaví volební triumf. Chceme stahovat náskok ANO, nastínil Rakušan
před 7 hodinami
Propadák Babišovy euroskeptické koalice, hodnotí české volby v zahraničí
před 8 hodinami
Vojtěch chce vyjasnit pacientům, za co mohou platit u lékaře
před 9 hodinami
Macron poprvé reagoval na nepokoje ve Francii. Násilí odsoudil
před 10 hodinami
Pro dobro českých dětí. Babiš a Metnar povolali izraelské experty
před 11 hodinami
Splnilo se, že jim Senát nedáme, hodnotí Kupka výsledky druhého kola
před 12 hodinami
Ukrajinci při masivním útoku na Rusko cílili na kritická místa
před 13 hodinami
Papeže propustili z nemocnice. Před návratem do Vatikánu řekl, jak se cítí
před 13 hodinami
Na Děčínsku došlo k násilnému činu. Podezřelý havaroval na dálnici
před 14 hodinami
Babiš po debaklu v senátních volbách avizuje změny v hnutí ANO
před 15 hodinami
Nepokoje ve Francii. Shořela historická radnice, policie zatýkala ve velkém
včera
StarDance bude pokračovat bez Štěpánka. Rozloučil se tangem
včera
Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce
včera
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
včera
Novým šéfem světového hokeje je Němec Reindl. Bříza ho nemá za proruského
včera
Operace by bez ní nebyly možné. Anestezie se úspěšně používá již 180 let
Mezi přelomové inovace v dějinách lékařství bezpochyby patří anestezie. Bez uspání si dnes operace již nedokážeme představit. Poprvé svého pacienta před zákrokem uspal lékař v Americe přesně před 180 lety. Od té doby anestezie přispěla k záchraně mnoha životů.
Zdroj: Lucie Žáková