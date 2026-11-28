Českou divadelní obec zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřela slavná baletka Marta Drottnerová, která dlouhá léta působila v Národním divadle. Během kariéry se dočkala i prestižní Ceny Thálie.
O úmrtí Drottnerové informovalo Národní divadlo, podle kterého byla emeritní primabalerína jednou z nejvýznamnějších osobností českého baletu druhé poloviny 20. století.
"Vítězka mezinárodní baletní soutěže v Riu de Janeiru, držitelka zlaté a stříbrné medaile z prestižní soutěže ve Varně a laureátka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství spojila s Národním divadlem více než tři desetiletí svého uměleckého života," zmínilo divadlo.
Drottnerová začala s baletem v Ostravě, od roku 1959 byla členkou baletního souboru Národního divadla v Praze. V roce 1968 obdržela Státní cenu, o sedm let později se stala nejmladší československou národní umělkyní. Balet také vyučovala na Hudební fakultě AMU.
"Její Giselle se stala legendou. Svým interpretačním mistrovstvím, kultivovaností pohybu a mimořádnou výrazovou citlivostí však dávala jedinečnou podobu i mnoha dalším baletním hrdinkám. Svým uměním si získala obdiv na světových scénách a významně se zasloužila o mezinárodní renomé českého baletu," dodalo Národní divadlo.
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Zdroj: Libor Novák