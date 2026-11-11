Piráti v Praze míří do opozice. Primátorem bude Petr Hlaváček

Libor Novák

11. listopadu 2026 12:03

Petr Hlaváček
Petr Hlaváček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po pěti týdnech náročných vyjednávání je na pražské politické scéně definitivně jasno a po osmi letech vládnutí odcházejí dosavadní pirátští zástupci do opozice. Vítězné hnutí STAN se dohodlo na vytvoření nové koalice se SPOLU pro Prahu a uskupením Praha sobě, přičemž budoucím primátorem metropole se má stát dosavadní náměstek Petr Hlaváček.

Petr Hlaváček ve středu dopoledne na oficiálním představení výsledků jednání vysvětlil, že zvolená trojkoalice představuje větší sílu a jasné programové priority. Rozhodnutí vynechat z vyjednávání Piráty a přizvat naopak Prahu sobě podle něj vycházelo z potřeby efektivního fungování budoucí pražské rady a stabilního vládnutí v metropoli.

Celkem jedenáctičlenná městská rada bude rozložena mezi tři koaliční partnery, přičemž hnutí STAN obsadí celkem pět křesel. Kromě Petra Hlaváčka, který vedle funkce primátora převezme i gesci územního rozvoje a památkové péče, zasednou v radě Pavel Dobeš zodpovědný za smart cities, inovace, energetiku a zahraniční spolupráci, Michal Biskup pro oblast IT a bezpečnosti, Hana Novotná pro životní prostředí a Antonín Klecanda pro sport, školství a volný čas.

Strany sdružené ve SPOLU získaly v radě čtyři křesla, která obsadí Tomáš Portlík pro finance a majetkové účasti, Alexandra Udženija pro sociální věci a zdravotnictví, Michal Hroza pro infrastrukturu a Tomáš Slabihoudek pro kulturu. Uskupení Praha sobě pak doplní vedení města dvěma radními, kterými budou David Bouz pověřený správou majetku a někdejší radní pro dopravu Adam Scheinherr, jenž se do této gesce opět vrátí.

Oficiální a detailní představení celé koaliční dohody je naplánováno na 18. listopadu, do té doby se sice mohou objevit dílčí úpravy, ale základní obrysy jsou již pevně domluveny. Hlaváček v této souvislosti podotkl, že sice existuje minimální míra nejistoty například ohledně konečného obsazení jednotlivých pozic v rámci Prahy sobě, ale předpokládá platnost stávající dohody.

Zpráva o vytvoření nové trojkoalice bez jejich účasti nepřinesla pro pražské Piráty žádné velké překvapení. Podle jejich oficiálního prohlášení vzešly z kuloárů informace, že ODS a STAN provázely značné obavy z přenechání gesce dopravy, zatímco oni sami se na tuto oblast nezaměřovali a za absolutní prioritu v metropoli považovali řešení nedostupného bydlení.

Samotná vyjednávání o novém uspořádání v hlavním městě odstartovala v týdnu následujícím po komunálních volbách, které se uskutečnily devátého a desetiletého října. Vítězný STAN hned v úvodu vyloučil jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO, což udělaly i ostatní demokratické subjekty, a zaměřil se na hledání partnerů v rámci demokratického spektra.

Konečná podoba koalice tak uzavírá úvodní období politických debat, které v Praze probíhaly od skončení voleb. Nové vedení magistrátu se nyní připravuje na převzetí moci a oficiální stvrzení dohodnutých kroků, které bude detailně prezentováno v polovině listopadu.

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