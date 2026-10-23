Policie zasahovala ve Sněmovně. Desítky lidí se snažily vniknout dovnitř

Policie zasahovala během pátečního večera v Poslanecké sněmovně, kam se podle strážců zákona snažilo vniknout několik desítek osob. Situaci na místě se nakonec podařilo uklidnit, informovala policie na sociální síti.
"V průběhu večera se několik desítek osob pokusilo vniknout do Poslanecké sněmovny. V tom jim zabránili policisté ze speciální pořádkové jednotky a Ochranné služby PČR, kterým se podařilo situaci zklidnit," uvedla policie po 23. hodině na sociální síti X.
V Poslanecké sněmovně se dnes koalice nečekaně rozhodla přednostně projednat návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Opozice se sice proti postupu vládní většiny bouří, ale v sobotu nad ránem má proběhnout hlasování.
Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o snahu fakticky zestátnit veřejnoprávní média a podřídit je politické moci. "Koalice po prohraných volbách útočí na základní demokratické hodnoty. Chce si podmanit média, zastrašit neziskový sektor a celou občanskou společnost, která si dovolí s vládou nesouhlasit," napsal na síti X.
"Místo aby si vládní strany vzaly ponaučení z tristního výsledku voleb a začaly se věnovat řešení skutečných problémů lidí a země, rozhodly se přitlačit na pilu v otázce faktického zestátnění veřejnoprávních médií. Větší nepochopení toho, co lidi skutečně tíží, vláda asi předvést nemohla," konstatoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Podle šéfa lidovců Jana Grolicha se jedná o frontální útok na všechny kritiky vlády a svobodu médií. "Prohráli volby. A první, co udělají, je, že co nejrychleji zestátní televizi. Bez oznámení, bez projednání a s hlasováním v sobotu," uvedl na sociální síti.
Na dnešní vývoj už reagovali i zaměstnanci veřejnoprávních médií. "Vláda chce zestátnit Českou televizi a Český rozhlas a chce to udělat dřív, než se stihne vyjádřit veřejnost. Svolává ukvapená večerní a sobotní zasedání sněmovny. Koalice tím dává najevo, že se bojí reakce společnosti. Nerespektuje názory odborníků, podle kterých je tak zásadní krok, jakým je změna financování veřejnoprávních médií, nutné důkladně prodiskutovat a připravit," uvedla iniciativa Veřejnoprávně na facebookovém profilu.
Pracovníci obou veřejnoprávních médií se rozhodli, že v úterý 3. listopadu přistoupí k důrazné celodenní stávce. "Žádáme všechny, kterým není osud ČT a ČRo lhostejný, aby svůj postoj dali veřejně a hlasitě najevo. My, pracovníci obou institucí, jsme připraveni obě veřejnoprávní média bránit," vyzvali zástupci iniciativy.
Související
Hlasování o financování ČT bude ve 4:36 ráno. Nebudeme platit to, co pracuje proti mým zájmům, řekl Okamura
Babiš se dnes poprvé ozval. Poplatky zrušíme, oznámil ve videu
Aktuálně se děje
včera
Policie zasahovala ve Sněmovně. Desítky lidí se snažily vniknout dovnitř
včera
Hlasování o financování ČT bude ve 4:36 ráno. Nebudeme platit to, co pracuje proti mým zájmům, řekl Okamura
včera
Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů
včera
Pavel Novotný se vrací do vedení městské části. Dohodl se s ANO a TOP 09
včera
Policie našla tělo pohřešované u řeky. Muž je podezřelý z vraždy
včera
Babiš se dnes poprvé ozval. Poplatky zrušíme, oznámil ve videu
včera
Bylo by to likvidační, varuje vedení ČT vládní koalici a požaduje diskuzi
včera
Bude stávka, oznámili lidé z ČT a ČRo. Může za to dnešní vývoj ve Sněmovně
včera
Nůž do zad von der Leyenové: Evropské státy odmítají termín „přidružené členství“ Kanady
včera
Jděte do ulic, vyzval Grolich kvůli rušení televizních poplatků. Lidé poslechli a začali demonstrovat
včera
Je lepší očkovat se proti covidu a chřipce najednou, nebo odděleně?
včera
Trump si vyhradil právo potřetí kandidovat na prezidenta. Zvažuje i čtvrtou kandidaturu
včera
Spory s Trumpem nemají osobní rovinu, prohlásil Zelenskyj
včera
Vláda Netanjahua končí? Podle průzkumů ve volbách neobhájí pozici
včera
Nevydržel ani tři měsíce. Šéf Letiště Praha Lašák rezignoval
včera
Začíná velké omezení na příjezdu do Prahy. Práce potrvají do prosince
včera
SAE nominovaly vlastní kandidátku na šéfa OSN. Experti bijí na poplach
včera
Extrémní počasí letos způsobilo v Evropě rekordní množství úmrtí
včera
Trump oznámil, že Musk Ukrajině plně obnovil přístup ke Starlinku
včera
Evropským vyjednavačem pro jednání s Putinem by se mohl stát Petr Pavel
Evropští představitelé hledají potenciální vyjednavače, kteří by jednali s Vladimirem Putinem v nadcházejících rozhovorech o ukončení války na Ukrajině. Diplomatické zdroje webu THe Telegraph potvrdily, že v této záležitosti již proběhly předběžné kontakty s možnými kandidáty. Tato snaha pramení z rostoucí obavy, že Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa již plně nezastupují nejlepší zájmy Evropy.
Zdroj: Libor Novák