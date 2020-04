ANO nestojí o prodloužení stavu nouze, řekl premiér Babiš

Kabinet se zatím nerozhodl, zda bude žádat poslance o možnost nouzový stav znovu prodloužit. Šéf Ústředního krizového štábu a předseda ČSSD Jan Hamáček opakovaně prohlásil, že prodloužení nutné bude, argumentuje především snazšími centrálními nákupy ochranných prostředků.

Babiš v pondělí vyzval členy kabinetu, aby si na otázku vytvořili každý vlastní názor. Z došlých odpovědí vyplývá, že ministři sociální demokracii chtějí stav nouze prodloužit, ministři za ANO nechtějí, řekl dnes večer premiér.

Pokud by po 30. dubnu nebyl v Česku prodloužen nouzový stav, přineslo by to podle Hamáčka řadu komplikací. Nebylo by možné například centrálně nakupovat ochranné prostředky, kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost, tvrdí. Zatímco se k možnosti znovu prodloužit nouzový stav zástupci opozice staví rezervovaně, komunisté, kteří Babišovu menšinovou vládu tolerují, jsou připraveni podpořit pokračování tohoto mimořádného stavu do 17. května.