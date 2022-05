Babiš a Fiala se ve Sněmovně přeli kvůli získání příspěvku na bydlení

"Neustále opakujete, že nenecháte nikoho padnout. Byl jste vůbec někdy v životě na úřadu práce? Tušíte vůbec, jak to v reálu funguje? Víte, jak dlouho to trvá, než se běžnému českému občanovi podaří vyřídit příspěvek na bydlení?" tázal se Babiš. Poukazoval taky na to, že lidé musí k žádosti přikládat mnoho podkladů, navíc ji musejí vyplňovat čtyřikrát ročně.

"Takhle země se řítí do průšvihu. Do chudoby se propadá stále více a více lidí a vy pro ně neděláte vůbec nic. Jen slibujete, vysíláte signály," řekl Babiš. Lidé v krizové situaci podle něho potřebují pomoc hned, a ne až za několik měsíců.

"Nejen vím, jak vypadá žádost o příspěvek na bydlení, ale sdílím i nespokojenost s tím, jak je to složité," reagoval Fiala. Poukazoval na to, že nynější kabinet způsob administrace převzal, přičemž ji nelze opravit za několik měsíců, po něž je u moci. "Beru to jako sebekritiku bývalé vlády," poznamenal.

Vlády s účastí ANO měly podle něj na zjednodušení systému osm let. "Na rozdíl od vás to opravdu zjednodušíme," dodal.

Fiala se zároveň ohradil proti Babišovu tvrzení, že kabinet lidem v souvislosti se zdražováním nepomáhá, a vyjmenoval některé vládní kroky, mezi nimi zvýšení existenčního minima od dubna o deset procent a plánovaný jednorázový příspěvek na dítě. "My se soustředíme nejen na ty, kteří se dostali do problémů, to je pozdě. Soustředíme se i na střední třídu, která to vždy nese na svých bedrech," dodal.

Na dotaz poslankyně SPD Karly Maříkové premiér uvedl, že vládní web Deštník proti drahotě, který popisuje možnosti získání pomoci státu, stál 30.000 korun. Podle premiéra na webu každý získá "informaci o tom, na co má nárok, kde se k tomu dostane a jakým způsobem o to má požádat". Odmítl tvrzení poslankyně, že na pomoc snadněji dosáhnou ukrajinští uprchlíci než čeští občané. Stavět tyto skupiny proti sobě je "nevkusné, nepřípadné a špatné", dodal Fiala.