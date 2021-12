Babiš chce založit tradici jako u prezidentů USA, předá Fialovi dopis

"Chci založit tradici, jak mají američtí prezidenti, že nechávají vždycky nějaký vzkaz. Napsal jsem dopis panu premiérovi Fialovi," řekl Babiš. Zveřejňovat jej nehodlá.

Tradici, kdy odcházející americký prezident napíše osobní předávací dopis nastupující hlavě státu, zavedl Ronald Reagan, který byl prezidentem v letech 1981 až 1989. Od té doby bylo napsáno dalších pět takových dopisů. Ve dvou případech psal dopis odstupující prezident svému sokovi ve volbách. Končící američtí prezidenti ručně psané dopisy svým nástupcům zanechávají v Oválné pracovně Bílého domu. Obsah dopisů bývá zveřejněn v souladu s tradicí až s odstupem několika měsíců.

Dopisy jsou většinou gratulací a přáním úspěchů. Barack Obama ale napsal svému nástupci Donaldu Trumpovi sice smířlivý, ale současně opatrně napomínající dopis. Trumpovi klad na srdce, aby chránil demokratické instituce a tradice, jako jsou právní stát a lidská práva. Současný prezident Joe Biden po nástupu do funkce prezidenta sdělil tisku, že mu jeho sok Donald Trump napsal velkorysý dopis, což bylo podle některých analytiků vzhledem k dramatickým volbám a událostem kolem voleb velkým překvapením.

Ve 12:30 Fialu přivítá u vchodu do Strakovy akademie. "Budu informovat nového premiéra o tom, jak to všechno proběhlo, protože to není jednoduchá situace," uvedl k Evropské radě.

Kabinet ANO a ČSSD podal demisi 11. listopadu, od té doby vykonává z pověření prezidenta Miloše Zemana prozatímně svou funkci do jmenování nové vlády. Končí přibližně po třech a půl letech. Babiš se stal druhým nejdéle sloužícím premiérem po Václavu Klausovi.

Zeman dnes na zámku v Lánech jmenoval členy nové vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Fialův kabinet následně absolvuje první zasedání ve Strakově akademii. Předseda vlády pak odpoledne a v sobotu bude uvádět ministry do jejich úřadů.