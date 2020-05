Babiš doufá, že po dialogu se uklidní vztahy s Ruskem

Jedním z českých politiků, které Rusko kritizuje, je pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), a to kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Babiš řekl, že chápe, že Hřib dělá zahraniční politiku a že to je jeho věc, měl by se ale více orientovat na spolupráci mezi vládou a Prahou například v otázce dostavby okruhu.

"Ministr (zahraničí Tomáš) Petříček (ČSSD) i po konzultaci se mnou požádal ruskou stranu o dialog. Ruská strana to akceptovala, takže je potřeba si vysvětlit ty věci," řekl Babiš. Česko požádalo minulý týden Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci z roku 1993, země s konzultacemi souhlasí. "Je nepřijatelné, aby nám někdo zasahoval do politické scény, ale zase ruská strana to odmítla. Máme různá stanoviska. Doufejme, že po té diplomatické úrovni se to nějak vyjasní a vztahy se nějak normalizují," doplnil.

V otázce Hřiba premiér řekl, že chápe, že dělá zahraniční politiku. Postěžoval si ale, že spolupráce mezi kabinetem a Prahou nefunguje. Hřibovi také adresoval dopis. "Chceme postavit ten okruh Prahy a ono to s ním nefunguje. Ředitelství silnic a dálnic se snaží, je tam už rok žádost o rozhodnutí," uvedl Babiš. "Lituji, že spolupráce mezi vládou a Prahou nefunguje. Toto je konkrétní příklad, kdy my vykupujeme nějaké pozemky za nějakou cenu. I když bylo slíbeno, že Praha bude spolupracovat, moc to nefunguje. Byl bych rád, kdybychom dobře spolupracovali hlavně v tomhle konkrétním projektu," dodal premiér.

Dostavba okruhů byla jedním z požadavků Prahy při debatě o úřednickém areálu v Letňanech, který Babiš prosazoval. Hřib požadoval dostavbu vnějšího okruhu, příspěvek státu 60 miliard korun na dostavbu vnitřního okruhu, stavbu nové nemocnice v Letňanech a uskutečnění majetkových směn mezi státem a hlavním městem.