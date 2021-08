Babiš jedná s Hamáčkem o postupu při výběru ředitele BIS, sdělí postoj vlády

Babiš médiím o víkendu řekl, že o šéfovi BIS by měla rozhodnout nová vláda. Minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem přitom nastínil dvě možnosti. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Koudelka. Druhá varianta předpokládá, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Zeman Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky. Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru.

Kvůli jmenování ředitele BIS se v Česku rozhořela politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Naopak kritické jsou k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a KSČM.