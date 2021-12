Babiš kritizoval EK. Její návrhy jsou prý odtržené od reálného života

Babiš nicméně podpořil možnost společných nákupů plynu do strategických zásob.

Návrh na ukončení vytápění plynem označil končící český premiér za "další nesmysl, se kterým my zásadně nesouhlasíme". Vymezil se také vůči návrhu komise ukončit do roku 2027 dotace na plynové kotle. Doufá prý, že záměr nebude mít podporu na čtvrtečním jednání Evropské rady, před kterým dnes český premiér přiletěl do Bruselu.

"Je to jenom další návrh, který by podle mého názoru dopadl dramaticky na celou ekonomiku Evropské unie," řekl po příletu do belgické metropole o souboru opatření, který dnes představila EK.

Nová iniciativa má být další etapou na cestě EU ke klimatické neutralitě, tedy stavu, za kterého by veškeré emise oxidu uhličitého v bloku byly vyvážené mechanismy na jejich pohlcení. Kromě zmíněného konce vytápění fosilními palivy je součástí předloženého souboru i zpřísnění ekologických pravidel pro výstavbu nových budov, které by nesměly od roku 2030 produkovat žádné emise. Komise kromě toho v souvislosti s pokračujícími debatami o zdražení energií navrhla možnost, aby unijní státy společně nakupovaly plyn do strategických zásob.

Tento poslední bod Babiš při odpoledním brífinku ocenil. "Evropská komise říká správně, že bychom se měli zamyslet nad společným nákupem plynu," řekl premiér v demisi.