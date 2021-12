Babiš na své poslední tiskovce vyzval k jednotě při předsednictví ČR v EU

Babiš připomněl, že kabinet ANO a ČSSD v srpnu navýšil rozpočet předsednictví Česka v EU o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala. "Stále slyšíme, že jsme předsednictví údajně nepřipravili tak, jak by mělo být připraveno, není to pravda," řekl dnes Babiš.

Končící kabinet má podle něj velký zájem na tom, aby Česko při předsednictví v Radě EU obstálo. "Jsme přesvědčeni, že předsednictví musí být mimo vnitropolitickou soutěž, že to nesmí být politické téma, že se musíme spojit," uvedl Babiš. Nastupující kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má podle něj možnost si pro předsednictví stanovit další témata k těm, která připravila jeho vláda.

Obecný program Rady EU pro příští rok a půl, na němž se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí, Francie, Česka a Švédska, schválily státy EU tento týden. Přes některé odlišnosti v názorech na témata, jako je obchodní či migrační politika, se trio shodlo na společném směru, jímž by se sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměřit se Paříž, Praha a Stockholm chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik po pandemické krizi, posilování zdravotní unie či lepší zabezpečení vnějších hranic bloku.

Na českém území je při předsednictví v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. Neformální rady by se v Praze měly konat od července do října, termín summitu zatím nebyl stanoven.