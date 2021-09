Babiš obhajuje svůj výrok "Best in Covid". Po roce

Babiš to řekl před dnešním odletem na Bledské strategické fórum do Slovinska, kde bude s premiéry několika dalších evropských zemí a unijních institucí diskutovat o budoucnosti Evropy, včetně jejího zotavení z pandemie covidu-19.

"Díval jsem se teď na to video z loňska, za které se mi někteří novináři a opozice posmívají, že jsem řekl ´Best in covid´, ale já jsem řekl ´we four´ (my čtyři, tedy země V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)," řekl dnes Babiš. "Potom samozřejmě jsme návrat v září do škol a z dovolených nezvládli, doufejme, že tento rok to zvládneme podstatně lépe," dodal s tím, že tomu pomůže i proočkovanost a promořenost obyvatel.

"Ta situace je taková, že z hlediska sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel jsou na tom nejlépe státy V4, takže je to úplně stejné jako minulý rok, kdy to taky byla pravda, jenže když se to vytrhne z kontextu, tak se to potom zneužívá," řekl také český premiér.

Výrok "Best in Covid" pronesl Babiš loni 31. srpna na Bledském strategickém fóru. O měsíc později začala v ČR druhá vlna nákazy, mnohem silnější než na jaře 2020, a ČR se po strmém nárůstu počtu nakažených i zemřelých stala jednou z nejhůře zasažených zemí na světě s ohledem na počet obyvatel.

Babiš dnes také řekl, že podle nové studie z Izraele je přirozená imunita po překonání covidu "možná účinější než očkování". "Takže by si mininisterstvo zdravotnictví v tom mělo udělat jasno," uvedl premiér. Dodal, že uspořádal k této věci první kulatý stůl a nyní čeká na podklady, které by měly vládě poskytnout lepší obraz o záležitosti.