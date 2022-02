Babiš případnou kandidaturu v prezidentské volbě zatím tají

Babiš ve svém úvodním slovu uvedl, že k prezidentské volbě zatím neřekne "z vícero důvodů" jasné slovo. Doplnil, že působení v politice poškodilo jeho rodinu, bývalou firmu i jeho samotného. "Plno lidí chce, abych do prezidentské volby šel. Ať už se o Hrad pokusím, nebo ne, ANO musí postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností," uvedl. Kandidát ANO by podle něj měl dělat vše pro spojování lidí a pracovat i pro ty, kdo ho nevolili.

Babiš na dnešním sněmu obhajuje pozici předsedy ANO, protikandidáta nemá. Radiožurnálu dnes Babiš řekl, že na příštím sněmu ANO za dva roky již do funkce šéfa hnutí kandidovat nebude. Usilovat neplánuje ani o další poslanecký mandát ve volbách, které by se měly konat v roce 2025. Oficiálně by to měl oznámit na dnešním sněmu.

Zájem o účast v prezidentské volbě projevili podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš. Do boje o Hrad bude chtít vyrazit i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Už dříve kandidaturu oficiálně oznámili například senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a advokátka Klára Long Slámová. Komunisté se rozhodli do volby vyslat bývalého místopředsedu strany Josefa Skálu.

Ve veřejném prostoru znějí jména tří desítek možných účastníků klání o Pražský hrad. Někteří již prezidentskou kampaň zahájili, sbírají podpisy voličů pod kandidátní petici nebo si založili volební stránky, další s definitivním oznámením svého zájmu vyčkávají. K adeptům by mohli patřit někdejší vysoký představitel NATO i české armády Petr Pavel či bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.