Babiš prozradil, proč byl minulý týden na operaci

Zákrok neměl nic společného s jeho březnovou hospitalizací v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), ve kterém byl týden hospitalizovaný kvůli náhlé ztrátě vědomí a částečné neprůchodnosti střev.

"Zákrok jsem dlouho plánoval. Teď v opozici si dávám do pořádku tělo. Ze zdravotních důvodů jsem si nechal odstranit převislou kůži na horních a dolních víčkách. Hned potom mě pustili domů, ale musel jsem to vyležet. Ráno mi odstranili stehy, pořádně to bolelo," prohlásil expremiér Babiš.

Při plastické operaci očních víček lékaři odstraní převislou kůži, která komplikuje vidění. Chirurgický zákrok se provádí ambulantně v lokální anestezii. Operaci očních víček absolvoval před 20 lety i tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a pozdější prezident Václav Klaus, a to v pražské nemocnici Na Homolce.

Tento týden chce Babiš dorazit na schůzi Poslanecké sněmovny. "Musím teď nosit tmavé brýle a obklady, než se to zahojí," dodal.

Po pobytu v IKEM mu lékaři nařídili přísnou dietu, čeká ho další vyšetření. "Jím teď rohlíky, kašovitou stravu a vývary. Ještě půjdu na vyšetření, aby se zjistila příčina. Problém se ale už lékařům podařilo odstranit," uvedl Babiš s tím, že nemusel na velkou operaci. Cítí se podle svých slov skvěle, za poslední dobu zhubnul o víc než deset kilogramů.

Babiše 11. března převezla sanitka do IKEM poté, co se mu po jídle udělalo špatně, nakrátko ztratil vědomí a kolegové mu museli poskytnout první pomoc. Zmínil tehdy, že měl také částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů. Po týdnu ho lékaři propustili s tím, že musí absolvovat další vyšetření.