Babiš prozradil, proč je hospitalizován v IKEM

Předseda nejsilnější opoziční strany ze zdravotních důvodů už dříve zrušil svůj program, původně se měl dnes zúčastnit televizní debaty s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS).

"Zatím mě vyšetřují, CT, rentgeny atd. Nejsem po žádném zákroku," napsal rádiu Babiš, který byl v sobotu pozdě večer stále v nemocnici. "Uvidíme, jak to dopadne," dodal. Více svůj zdravotní stav nechtěl podle rádia komentovat.

Kvůli zdravotním problémům byl Babiš v IKEM už v pátek. Podle mluvčího ANO Martina Vodičky šlo o menší zdravotní indispozici. "Šlo o lehkou indispozici, pro jistotu vyhledal lékaře. Už je ale v pořádku," uvedl Vodička v pátek.

Podle Frekvence 1 Babiš zrušil svůj pracovní program minimálně do poloviny příštího týdne. Fiala v sobotu na twitteru Babišovi popřál, aby mu bylo brzy lépe. "V televizní debatě se potkáme jindy, zdraví je přednější," dodal předseda vlády.

Ostřejší byl někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Přeji Andreji Babišovi brzké uzdravení, ale co, k čertu, dělá v IKEMu? Nikdo z normálních lidí by se při “lehké indispozici” neměl šanci do IKEM dostat. Tohle odpudivé papalášství musí skončit. A skončí," napsal.