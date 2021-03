Babiš nevyloučil změny ve vládě v dubnu

Ministr zdravotnictví trvá na tom, že ruská látka musí být před využitím v Česku schválená úřady Evropské unie, stejně jako tomu bylo v případě jiných používaných vakcín. Dlouhodobě také Zeman požaduje odchod ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Prezident před dnešní schůzkou s Babišem avizoval, že o osudu ministrů bude chtít s premiérem jednat. Ten novinářům ale poté řekl, že to nebylo stěžejní téma schůzky a "na toto téma de facto nezaznělo nic".

Odmítl, že by na březen chystal nějakou výměnu ministrů. "Jestli plánuji nějaké výměny v měsíci dubnu, to se uvidí, protože samozřejmě i sociální demokracie má svůj sjezd, kde bude zvolen předseda a jak to dopadne, to nevím, jestli sociální demokracie přijde s nějakým návrhem. Ale v této chvíli je situace taková, jak jsem řekl, že v březnu žádné výměny neplánuju," řekl Babiš.

Premiér poznamenal, že názor Zemana na Blatného "je dlouhodobě negativní z nějakých důvodů už od počátku". "Podstatné je z mého pohledu, jak ti ministři fungují a jak ty resorty fungují," poznamenal. Odmítl, že by se kvůli odmítnutí odvolat Blatného ochladily vztahy s prezidentem, jak hlava státu avizovala. Babiš řekl, že je nezávislý premiér, který má právo rozhodovat o ministrech za hnutí ANO. Pokud dospěje k názoru, že je potřeba nějaké ministry vyměnit, tak se s návrhem za Zemanem vydá, dodal.

Zeman serveru Parlamentní listy nedávno řekl, že Babiš udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů. Kromě Blatného prezident žádal i odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové, neboť i jí vyčítá přístup při schvalování ruské vakcíny.

Babiš minulý týden ministerstvo zdravotnictví zkritizoval. Nelíbilo se mu, že resort podle informací Radiožurnálu původně chtěl, aby Správa státních hmotných rezerv (SSHR) musela pro plánovaný nákup pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol získat atest jejich citlivosti. Podle Babiše se ministerstvo rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", kvůli tendru také napsal Blatnému vytýkací dopis.