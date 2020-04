Babiš: Život v ČR by se mohl vrátit do normálu v květnu či červnu

"Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře," řekl Babiš pro blesk.cz. Zlomové období pro vývoj epidemie podle něj nastane koncem dubna. "Mohlo by to začít klesat, někdy kolem května, v červnu bychom se mohli vrátit do úplného normálu," odhadl premiér. Stát podle něj pro červnový "návrat do normálu" dělá všechno, záleží ale také na situaci ve zbytku Evropy.

Rozvolnit by se první opatření mohla po Velikonocích. Otevřít by se nejprve mohly například menší obchody, míní Babiš. Bylo by však nadále nutné v nich dodržovat určitá pravidla, zákazníci by museli mít od sebe dostatečný odstup a dbát na hygienické zásady. Kabinet se podle premiéra pro svůj postup v rozvolňování omezení inspiruje v Koreji, Singapuru či Hongkongu.

Obchody by mohlo následovat otevření škol, teprve poté by přišly na řadu například kantýny, až později restaurace či bary. "Musíme přežít ty Velikonoce nějakým způsobem doma a v klidu. Doufejme, že se podaří zploštit tu křivku nákazy. Po Velikonocích budeme chtít konkrétní plán otevírání těch zařízení," uvedl. Důležité je respektovat specifické vlastnosti každého podniku, dodal.

Kabinet už nechce zavádět kvůli koronavirové krizi další omezení, dodal Babiš. Vláda podle něj zavrhla návrh, aby opatřením uložila obchodům s potravinami zavřít v neděli. Rozhodla se tak kvůli podnětům z maloobchodu, protože prodejci nabrali zaměstnance, vybavili je ochrannými pomůckami a pracovníci o víkendové služby s příplatky stojí.