Čapí hnízdo by nezískalo úvěr, pokud by za ním nestál holding Agrofert, řekl bankéř

— Autor: ČTK

Společnost Farma Čapí hnízdo by u banky HSBC nezískala úvěr na stavbu areálu, pokud by za ní nestál holding Agrofert. U pražského městského soudu to dnes uvedl bývalý zaměstnanec banky Filip Koutný. To, že měla Farma Čapí hnízdo spojení s Agrofertem, se podle něj v bance objektivně vědělo, vyplývalo to podle něj i z dokumentace.