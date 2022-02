Čeští politici kroky Ruska odsuzují. Podle Fialy jde o agresi a porušení práva

Fiala dnes ve Sněmovně řekl, že Severoatlantická aliance pravděpodobně posílí vojenskou přítomnost na východním křídle. Česko podle premiéra také podporuje zavedení tvrdých sankcí Evropské unie vůči Rusku.

"Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské mise je ze strany Ruska jednoznačným aktem agrese vůči suverénnímu státu a je zcela zjevně porušením mezinárodního práva," řekl Fiala. Zopakoval, že Evropa je krok od války. Unie nesmí dát Rusku najevo jakoukoli slabost a rozpory, zdůraznil.

Schillerová odsoudila kroky Ruska jako porušení mezinárodního práva

Předsedkyně klubu ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová jménem poslanců hnutí odsoudila kroky Ruska, které považuje za jednoznačné porušení mezinárodního práva. Na začátku dnešní tiskové konference tak reagovala na pondělní rozhodnutí Ruska uznat nezávislost samozvaných republik na východě Ukrajiny.

Schillerová jménem poslanců hnutí krok odsoudila jako jednoznačné porušení mezinárodního práva. "My jako Česká republika vnímáme tento krok obzvlášť citlivě vzhledem k historii, kterou jsme si prošli," uvedla. Zároveň považuje za nevhodné, že v této době "se škrtají peníze armádě".

ANO podle Schillerové dalo najevo podporu kroků vlády Spolu a Pirátů se STAN. "Je nezbytné postupovat v souladu s našimi partnery, ať už na platformě Evropské unie, tak NATO. Koordinovaně, nedělat žádné vlastní kroky, to považujeme za velice důležité," řekla. I pokud se partneři dohodnou na konkrétním postupu, pravděpodobně sankcích, je podle Schillerové důležité také neopouštět pokusy o hledání mírové cesty, byť se po pondělních krocích Ruska vzdaluje.

SPD: Porušení suverenity a integrity hranic je porušením mezinárodního práva

Porušení suverenity a integrity státních hranic je porušením mezinárodního práva, hranice by se neměly narušovat. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k dohodě o dole Turów to řekl člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD). Vstup ruských vojsk na Donbas považuje za "invazi na pozvání".

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost "lidových republik" vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Televize vzápětí ukázala, jak šéf Kremlu podepisuje s vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky dekrety, které mají podle pozorovatelů Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu.

"Jakékoli porušení suverenity a integrity státních hranic je porušením mezinárodního práva. Tento princip platí a státní hranice by se neměly narušovat," řekl Kobza. "Předpokládáme, že řešením stávající situace je otevření prostoru pro diplomatická jednání pravděpodobně v normandském formátu (Ukrajina, Rusko, Francie, Německo)," dodal.

"Co se týče vstupu ruských vojsk na území Donbasu, jsme toho názoru, že se jedná o invazi na pozvání. S narušováním státních hranic nesouhlasíme a považujeme to za výrazně protiprávní jednání," doplnil Kobza.

Uznáním Luhanska a Doněcka podle něj padl jeden z paragrafů minských dohod. "Je otázka, jestli se vrátit k minským dohodám, nebo začít formulovat nějaké jiné dohody. K tomu si musí sednout zodpovědní politici a začít to projednávat," dodal.

Také předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že cílem musí být rychlé urovnání konfliktu a pokud možno diplomatické řešení. Upozornil na to, že v případě eskalace konfliktu se Česko stane jedním z hlavních cílů migrace z Ukrajiny. "Pochopitelně to způsobí dva velmi negativní aspekty pro Českou republiku, a to zhoršení bezpečnosti pro naše občany a podseknutí mezd pro naše občany hlavně v manuálních profesích," řekl.