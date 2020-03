Cizinci z rizikových zemí mají zakázán vstup do ČR, na německé a rakouské hranice se vrátí kontroly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda kvůli nákaze koronavirem vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z 15 rizikových zemí. Jsou mezi nimi i Rakousko a Německo, z toho důvodu nebude pro cizince možné vstupovat do Česka přes hraniční přechody s těmito zeměmi, řekli dnes na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Češi ze zahraničí se vrátit mohou, při cestě z rizikových oblastí budou muset podstoupit karanténu.