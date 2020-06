Filip přijel do sídla vlády, žádá Babiše o snížení rekordního deficitu 500 miliard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda komunistů Vojtěch Filip ve Strakově akademii žádá premiéra Andreje Babiše (ANO) o snížení plánovaného 500 miliardového rozpočtového schodku. Novinářům při příchodu řekl, že KSČM chce, aby byl deficit nižší a bylo definováno, na jaké investice bude směřován. Komunisté také chtějí sedmiletý plán zacelení dluhu. Filip odmítl, že by jeho strana žádala ponížení výdajů na armádní nákupy, jak v pondělí uvedl Babiš. Dodal ale, že některé investice by mohly být odloženy. To, že ANO jedná o možné podpoře i s dalšími stranami, označil za normální.