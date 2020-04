Krizový štáb navrhne vládě prodloužení nouzového stavu o 30 dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústřední krizový štáb doporučí vládě, aby požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Po jednání štábu to dnes novinářům řekl jeho předseda ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nouzový stav podle něj neovlivní případné rozvolňování vládních nařízení v případě, že by k tomu situace směřovala. Štáb se dnes poprvé sešel v plné sestavě poté, co Hamáček v jeho čele nahradil epidemiologa Romana Prymulu.