Návrh MPO: Lidé by si mohli pořídit solární elektrárny s pětkrát větším výkonem

Domácnosti či firmy by si tak snadněji mohly pořídit elektrárny s až pětkrát větším výkonem než nyní. Majitelé také nebudou muset žádat o stavební povolení, což je v současnosti nutné u elektráren s výkonem nad 20 kW. "Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu," uvádí předkládací zpráva k novele.

Ministerstvo píše, že důvodem k předložení novely a větší podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie je aktuální situace na trhu s energiemi a snaha snížit závislost na dovozu paliv z Ruska.

Po zvýšení limitu výkonu malých elektráren, které si pořizují například domácnosti a firmy, volali podle HN dlouhodobě odborníci. Podle odhadů Solární asociace se letos k síti připojí přes 9000 majitelů solárních elektráren, kteří se drží pod limitem deseti kW. "Pro spoustu z nich je stávající limit nedostatečný a chtěli by si na střechy dát víc solárních panelů. Zejména pro bytové domy je deset kilowattů zcela nedostatečných, stejně tak je to málo pro sdílení energie v rámci komunitní energetiky nebo pro domácnosti s elektromobilem," řekl HN ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Podle něj je návrh vlády na zvýšení limitu dobrou zprávou, ale k většímu rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nestačí.

Také podle Unie komunitní energetiky, která nynější novelu vítá, je třeba odstranit další bariéry v připojování obnovitelných zdrojů do sítě a zavedení součtového měření. Podle unie chybí zásadní změna, která by umožnila zakládání energetických společenství a sdílení lokálně vyrobené elektřiny.

Unie také v tiskové zprávě upozornila na to, že výrobny do 50 kW budou muset splnit požadavky stanovené vyhláškou, ale dosud není jasné, o jaké požadavky se bude jednat. "Úlevy v oblasti stavebního povolování se mají vztahovat jen na výrobny, které 'jsou součástí stavby'. To by ale v praxi vylučovalo, aby si vlastník výrobny například pronajímal cizí střechu, na které by instaloval vlastní solární panely, což by velmi komplikovalo například rozvoj komunitní energetiky," upozornila unie.