Politici se bouří proti ANO. ODS chce komisi, ČSSD vědět, jak vláda zareaguje na audit

"Náš poslanecký klub přichází s politickou iniciativou. Oslovíme ostatní parlamentní strany, navrhneme zřízení parlamentní komise, která by sledovala a kontrolovala vládu v okamžiku vyjednávání kroků, které po nás chce Evropská komise," uvedl Stanjura.

"Je nutné, aby Parlament kontroloval kroky, které bude vláda dělat při vypořádávání se s auditem, tak aby nebyly poškozeny zájmy České republiky, českých daňových poplatníků. Aby se nakonec nestalo to, že díky postupu paní ministryně (pro místní rozvoj Kláry Dostálové - ANO) a vlády bude Česká republika krácena, poškozena, bude muset něco vracet a budou to vracet lidé," doplnil předseda ODS Petr Fiala. Podle něj se dříve či později audit dostane na veřejnost a komise by měla mít právo se na něj podívat.

Opozice chce projednat výsledek auditu na plénu Sněmovny, na čemž se na dnešní schůzce dohodli zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Projednání podpoří i vládní ČSSD, za nejvhodnější den považuje čtvrtek. Vetovat projednání nebude ani hnutí ANO.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu ČR konečný není. V pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Dostálová dnes řekla, že průvodní dopis připojený k auditu vyzývá ČR k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Země proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu.

Dokumentem se podle Dostálové zabývá odborný aparát ministerstva, sama ho nečetla. Protože je obsah označen jako důvěrný, ministerstvo ho nemůže předložit veřejnosti, ale zřejmě ani ministrům, jak žádali někteří koaliční sociální demokraté, dodala Dostálová.

ČSSD chce na vládě slyšet, jak dotčené osoby zareagují na audit

Sociální demokraté budou chtít při pondělním jednání vlády slyšet, jak budou dotčení aktéři reagovat na možné výtky z auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Za řešení by považoval to, kdyby příslušné osoby doporučením komise vyhověly. Hamáček nechtěl předjímat, jaké budou další kroky ČSSD.

"Budeme chtít vědět, jak to bude pan premiér Babiš, popřípadě vláda, řešit," řekl Hamáček. Předpokládá, že se ministři dozví návrh dalšího postupu. "Pro nás bude klíčové, pokud by mělo dojít k finančním sankcím, aby to nebyly sankce k tíži českého daňového poplatníka," dodal vicepremiér. Zdůraznil, že se problém netýká ČSSD. "My jsme žádné dotace nebrali," řekl.

Kauza podle Hamáčka není šťastná. "My jsme si ji nevymysleli, my jsme s ní nepřišli. Ať si tento problém vyřeší hnutí ANO a my budeme chtít slyšet, jak to pan premiér bude řešit. Pokud na to aktéři, premiér a další lidé zareagují ve smyslu doporučení (EK), tak ten problém může být vyřešen," řekl Hamáček.

Ministerstvo pro místní rozvoj zatím nechce dokument zveřejnit, komise podle úřadu apeluje na jeho důvěrnost. "Myslím si, že by stálo za to, aby byl dokument zveřejněn, aby to viděli všichni. Jsem pro to, aby to bylo zveřejněno co nejdříve. Jakmile bude český překlad, tak bych to zveřejnil," konstatoval Hamáček.