Poslanci se v pátek sejdou k trojici zákonů souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Předloha o dočasném zavedení mimořádné ochrany uprchlíků jim zjednoduší cestu k získání pobytového oprávnění. Zajistí jim zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Návrh zákona reaguje na dohodu ministrů vnitra států Evropské unie z minulého týdne.

Další z návrhů předpokládá, že i ti ukrajinští uprchlíci, kteří získali vízum za účelem strpění, budou moci v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Děti uprchlíků budou moci navštěvovat dětské skupiny, na místa bude přispíval stát. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak podle předlohy mohli zdarma využívat sociální služby. Předloha zavádí také pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců.

Školská předloha především umožní uprchlíkům z Ukrajiny podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohli hlásit do 8. dubna. Ředitelé spádových základních a mateřských škol by podle návrhu v případě nedostatečné kapacity pro přijetí dětí z Ukrajiny měli ihned informovat zřizovatele. Pokud by zřizovatel pro dítě s povinnou docházkou nemohl určit jinou školu, měl by kontaktovat krajský úřad, který by stanovil náhradní školu.

Stav legislativní nouze vyhlásila Pekarová Adamová do pátku 8. dubna. Trojici předloh posoudí ještě před schvalováním na plénu výbory. Stanoviska musejí dodat do pátečních 08:30.