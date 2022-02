Prezident Zeman ve Sněmovně zkritizoval vládní návrh rozpočtu

Vyzval členy dolní komory k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob, což by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard korun. Státní rozpočet by tak mohl být přebytkový, uvedl prezident během zhruba půlhodinového projevu.

Zeman uvedl, že vládě i poslancům k takovým krokům chybí politická odvaha. Uznal ale, že pokud by vláda a poslanci takto dosáhli přebytkového rozpočtu, "vaši voliči vás zabijí". Prezident řekl, že podle většiny prognóz dosáhne růst české ekonomiky po překonání koronavirové krize tříprocentního růstu. Rozpočet by proto měl být zaměřen na splácení minulých dluhů.

Prezidenta do jednacího sálu přivezli na invalidním vozíku jeho dva ochránci za fanfár z opery Libuše, mluvil vedle řečniště. Po jeho projevu poslanci tleskali, Zeman jednací sál opustil.

Sněmovna projedná rozpočet na zvláštní schůzi, aby debatu neohrožovaly obstrukce opozice, která se v tomto týdnu snaží zablokovat schválení novely pandemického zákona. Novelu zamítl Senát a sněmovní většina v noci na čtvrtek rozhodla, že ve schvalování pandemické novely bude pokračovat dnes po poledni.

Zeman v minulosti do Sněmovny chodil při příležitosti prvního čtení návrhu rozpočtu. Většinou rozpočet podpořil, ale kritizoval plýtvání penězi a přimlouval se za rušení daňových výjimek, které by přineslo miliardy navíc do státního rozpočtu. Kladl důraz na dostatečný objem peněz na investice.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu po schůzce se Zemanem poznamenal, že hlava státu chce kritizovat i chválit. Dodal, že dlouhodobou Zemanovou výhradou je zrušení superhrubé mzdy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes řekl, že nemá informace o tom, co chce prezident Sněmovně říci. "Pokud to bude kritika i pochvala, řekl bych, že to je standardní přístup," uvedl.

Česko hospodaří od ledna v rozpočtovém provizoriu. V jeho rámci dostávají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Vláda předpokládá, že tento stav potrvá nejpozději do konce března.

Vzhledem k tomu, že vládní koalice složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, PIrátů a STAN má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, dá se očekávat, že svůj první státní rozpočet prosadí. Už ve středu doporučil sněmovní rozpočtový výbor Sněmovně schválit základní parametry rozpočtu.

Pokud Sněmovna v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání, už tyto údaje nebude moci měnit. Poslanci a výbory budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy.

Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu na letošek za úsporný a protiinflační

Premiér Petr Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu na letošní rok za úsporný a protiinflační. Šetřili jsme na státu, na provozu a na zbytečných výdajích, řekl ve Sněmovně při dnešním úvodním kole projednávání návrhu. Ministerský předseda zároveň kritizoval tempo zadlužovaní za koaliční vlády svého předchůdce Andreje Babiše (ANO).

"Ještě nikdy nečelily veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupl za poslední dva roky o polovinu," uvedl Fiala. V Česku podle něho vládl populismus nejen politický, ale také rozpočtový. "Všechno všem, bez ohledu na veřejné finance, bez ohledu na budoucnost," řekl ministerský předseda.

Nynější vláda, jak uvedl, připravila za sedm týdnů návrh rozpočtu s úsporami 77 miliard korun. Fiala zdůraznil, že jsou sociálně citlivé, kabinet podle něho nešetřil na lidech, když například zvýší platy zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků a učitelů, ani na investicích. "Všechny realizovatelné stavby dálnic, silnic a železnic budou mít zajištěné financování," řekl.

"Šetřili jsme na státu, na úřadech, na provozu, na zbytečných výdajích. Stát musí být štíhlý a bude štíhlý," pokračoval Fiala. Vláda podle něho musí zastavit "inflační spirálu" a projídání budoucnosti. "Dnešní dluh není nic jiného než zítřejší daň," řekl. Problém podle něho není v příjmech, ale ve výdajích. "Nezvyšovat daně, to je naprosto správné a je to důležité," dodal.

Sněmovna by podle Bernarda měla rozpočet definitivně schvalovat 10. března

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) předpokládá, že návrh státního rozpočtu na letošní rok by mohla dolní komora ve třetím čtení projednat a diskusi nad ním ukončit 10. března. Řekl to novinářům před zahájením projednávání návrhu v prvním čtení, kterého se dnes zúčastní ve Sněmovně i prezident Miloš Zeman. Vláda usiluje o prosazení zákona tak, aby rozpočtové provizorium skončilo do konce března.

Prezident podle ministra financí Zbyňky Stanjury (ODS) v projevu zřejmě upozorní, jak je jeho zvykem, na množství daňových výjimek. Podle šéfa státní pokladny je možné, že pro příští rok některé daňové výjimky zmizí, základní slevu na poplatníka a slevy na děti ale kabinet nezruší. "Touto cestou nepůjdeme," uvedl.

Stanjura na dotaz novinářů potvrdil, že v rozpočtu bude krácena vedle dalších institucí i kancelář prezidenta. Podle návrhu by měla hospodařit s 420,1 milionu korun. Hrad si proti předchozímu schválenému rozpočtu má pohoršit o 2,7 milionu korun. Podle Stanjury mají být úspory podobné těm, které provedou další instituce.

V prvním čtení dnes poslanci budou schvalovat základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Současná pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) předložila Sněmovně rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Je o 97 miliard Kč nižší, než předpokládal původní návrh bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Nová vláda vzešlá z loňských voleb předložila svůj návrh s nižšími výdaji i nižším schodkem. Proto se také poslanci zabývají rozpočtem až nyní, zatímco v jiných letech přijde na řadu první čtení zpravidla již v říjnu. Protože Česko nemá od 1. ledna svůj schválený rozpočet, hospodaří stát v takzvaném provizoriu.