Sněmovna druhý den řeší pandemický zákon. Opět může jednat přes noc

Vmísila se mezi vystoupení poslanců SPD, kteří návrhy na úpravy programu jednání Sněmovny blokují schvalování vládní novely pandemického zákona.

Schillerová uvedla, že nynější situace nikam nevede. Podle klubu ANO má na schůzi větší prioritu státní rozpočet, který má Sněmovna ale projednávat až v pátek. "Tato země může být bez pandemického zákona, ale nemůže být bez státního rozpočtu," prohlásila.

Bývalá ministryně financí slíbila, že i když bude vládní návrh rozpočtu kritizovat, nebudou ho poslanci ANO obstruovat, i když normu nepodpoří. Podotkla, že ani poslanci SPD podle veřejných vyjádření nehodlají projednávání rozpočtu brzdit.

Sněmovna dnes bude moci znovu jednat kvůli obstrukcím SPD přes noc

Sněmovna si na návrh vládní koalice schválila, že dnes bude moci kvůli obstrukcím SPD jednat znovu přes noc. Pravidla jednání chce koalice upravit. Navrhl to předseda poslanců ODS Marek Benda. Vystoupil s přednostní právem mezi projevy poslanců SPD, kteří od úterního zahájení schůze prakticky nepřetržitě předkládají návrhy na změny či doplnění programu schůze, aby zabránili opětovnému projednání pandemické novely

"Předpokládám situaci, kdy za 18 hodin čistých našeho jednání jsme se nedostali k návrhu programu, stále jednáme mimo program, za úplně absurdní, za ukázku toho, jak se zejména část opozice snaží za každou cenu zdestruovat práci Poslanecké sněmovny. A myslím, že není možné na toto přistoupit a budeme muset holt tady trávit ty noci, abychom tento nekonečný maraton vydrželi," řekl Benda.

Sněmovna by měla na Bendův návrh také projednat usnesení, kterým nově upraví své vnitřní poměry. "Po tom, co se tady posledních 18 hodin odehrává, budeme možná muset nějakým způsobem zareagovat," uvedl Benda. Zatím není jasné, co je obsahem zamýšleného usnesení a kdy by jej dolní komora měla projednávat, pokud jej zařadí na program.

Vláda bude kvůli obstrukcím opět jednat místo ve Strakově akademii ve Sněmovně

Vláda Petra Fialy bude kvůli obstrukcím ve Sněmovně, které provázejí projednávání novely pandemického zákona, opět jednat místo ve Strakově akademii v budově dolní komory Parlamentu. Ministři by se měli k pravidelné schůzi sejít v 15:00.

ČTK to řekl mluvčí kabinetu Václav Smolka. Zatím není rozhodnuto, kde se uskuteční tisková konference po jednání vlády. Podobně se ministři sešli ve Sněmovně k pravidelnému zasedání 2. února, rovněž kvůli průtahům při projednávání novely pandemického zákona.