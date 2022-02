Sněmovna schválila program schůze, po 23 hodinách jednání

Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) spor nakonec skončí u Ústavního soudu. Novelu i způsob schválení chce napadnout i SPD, jejíž předseda Tomio Okamura opětovně vyzval vládu ke stažení novely.

Sněmovna dnes v 9:00 formálně zahájila druhý den schůze. Její jednání k pandemické novele začalo v úterý v 10:30, tedy před 24 hodinami, a s výjimkou hodinové přestávky na jednání frakce SPD a půlhodinové pauzy na poradu vedení Sněmovny s předsedy poslaneckých klubů trvalo nepřetržitě.

Pro návrh programu schůze hlasovalo 78 ze 139 přítomných poslanců, proti jich bylo 60. Program podpořili poslanci vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti jeho schválení hlasovali poslanci SPD a ANO kromě Ivo Vondráka, který se hlasování zdržel. Sněmovna předtím zamítla 36 návrhů na zařazení dalších bodů do programu od zákonodárců SPD.

Už v úterý dolní komora potvrdila, že trvá stav legislativní nouze. Nyní poslanci debatují o tom, zda budou pandemickou předlohu schvalovat ve zkráceném řízení. Podle Vondráčka k tomu není zákonný důvod, aby koalice novelu prosadila už v prvním kole projednávání. Vondráček doufal, že se na tom vedení Sněmovny a klubů dohodnou už v úterý a že umožní úpravy novely ve výborech. "Opravdu podmínky pro zkrácené řízení nejsou naplněny. Divím se koalici, divím se té umanutosti a sveřeposti," řekl Vondráček. "Někdo by měl zahlásit: Zdravý rozum nepřítomen, odstěhoval se do Humpolce," dodal.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že pandemický zákon by nebyl potřeba, pokud by se ministerstva vnitra a zdravotnictví v minulém funkčním období za vlády Andreje Babiše (ANO) dokázala dohodnout na jeho začlenění do slibovaného zákona o bezpečnosti státu. Podle Válka mohl postup při jednotlivých typech epidemie upravit také krizový zákon, jehož úpravy ale bývalá Sněmovna nestihla projednat.

Koalice usiluje o zrychlené projednání kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.