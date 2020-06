Spor s obcemi vyřešen? Babiš přislíbil peníze podle počtu obyvatel, říká starostka

Výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací by měl být obcím nahrazen podle počtu obyvatel. Na dnešní schůzce se starostkou Mnichovic u Prahy Petrou Peckovou (STAN) to podle ní přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO), o tomto řešení chce podle ní jednat. Obce by tak mohly peníze získat bez vyplňování administrativně náročných žádostí o dotace, řekla Pecková ČTK.