Už si udělali volno? Na zřejmě poslední interpelace nedorazili ministři ani desítky poslanců

Předsedající Tomio Okamura (SPD) přečetl hned ráno omluvy šesti desítek poslanců a 11 členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerský předseda již řadu měsíců na projednávání písemných interpelací nechodí, několikrát je označil za nesmysl. Dopoledne poslali omluvy i další poslanci.

Sněmovna se mohla zabývat celkem skoro sedmi desítkami písemných interpelací poslanců. Debatu o části z nich dolní komora již dříve přerušila do přítomnosti členů vlády, na něž míří. Jejich projednávání nepokračovalo kvůli absencím ani dnes. Jen nedopatřením uvedla svůj dotaz k česko-německé smlouvě o zlepšování splavnosti Labe Dana Balcarová (Piráti). Odpovídat měl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), jenž se rovněž z jednacího dne omluvil.

Dolní komora tak prakticky projednala jen několik interpelací občanských demokratů Vojtěcha Munzara a Petra Bendla. Týkaly se například kontrol realitních makléřů, dotací pro skupinu Agrofert z Babišova svěřenského fondu a lesů. Vystoupili ale jen Munzar a Bendl, dotazovaní ministři financí Alena Schillerová (za ANO), zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a Havlíček přítomni nebyli. "Je to smutný pohled tady za mě (do vládní lavice)," konstatoval Bendl. V té době byl v sále jen ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Následně propadlo projednávání čtyř desítek písemných interpelací nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok), a to pro jeho absenci. Na jednání o svých několika dalších písemných dotazech Volný do jednacího sálu dorazil. Sněmovna zamítla jeho návrh, aby byla debata odročena do přítomnosti dotazovaného Babiše.

Do obědové přestávky Sněmovna schválila několik mezinárodních smluv, například o ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod mezi členskými státy Evropské unie a o přistoupení k ujednání o označeních původu a zeměpisných označeních. Projednala také armádní informativní materiály, třeba o účasti vojáků na cvičeních či na zahraničních misích za různá období a o informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes české území.