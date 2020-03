V pátek otevřou další provozovny. OSVČ budou od státu dostávat měsíční příspěvek

Opatření platí do středy 1. dubna 06:00. Ministerstvo zároveň nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

Resort zdravotnictví také uvolnil režim pro hotely a penziony, nově mohou poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Nadále platí výjimka ze zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění České republiky či cizince s pracovním povolením na českém území.

Nově také musí podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem bezplatně zákazníkům u každého vchodu do prodejny poskytnout jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček). — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 26, 2020

Opatření o zákazu prodeje a poskytování ubytovacích služeb platí též do středy 1. dubna 06:00. Netýká se osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů, naopak výjimku mají kromě již zmíněných také prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství či květinářství.

Den poté vláda usnesení aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch, které řídí osoby s oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Výjimku postupně dostaly také například prodejny textilního materiálu a galanterie, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců a nově též pohřebiště. Otevřené provozy nemají nárok na kurzarbeitové příspěvky na mzdy od státu kvůli vládním omezením.

K povinnosti obchodů bezplatně poskytovat jednorázové rukavice se podle Havlíčka ministři inspirovali v zahraničí. "Nemusí to být čistě rukavice, není problém tam dát například mikrotenový sáček," uvedl. Podobně se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Jde o to, aby měl člověk něco na ruce jako ochranu před tím, aby se vir tímto způsobem šířil. Sáček myslím není něco, co by bylo nějak zásadně nedostupné," řekl.

OSVČ postižené opatřeními budou dostávat 15.000 Kč měsíčně

"Podpoříme částku 15.000 korun měsíčně OSVČ, které de facto zavřely provozovny, nebo jsme jim znemožnili podnikání kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vyplácet bychom měli po dobu omezení podnikání," uvedla Schillerová.

Ministryně upřesnila, že pomoc by měla směřovat na OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa. "Ten odhad, kolik to bude stát, se dělá velmi těžce. Počet OSVČ je někde mezi 400.000 až půl milionem. Nedokážeme nyní odhadnout, kdo se přihlásí, ale hrubý odhad je přes sedm miliard korun měsíčně," uvedla.

Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset v tomto období zálohy hradit. Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost.

Přímou finanční podporu živnostníků už dříve navrhovaly opoziční strany. Představitelé ODS například uvedli, že navrhnou, aby živnostníci dostali jednorázově 30.000 korun. TOP 09 zase dříve oznámila, že chce pro OSVČ bez zaměstnanců příspěvek 45.000 rozložený do tří splátek.

"Chystám a budu předkládat ve stavu legislativní nouze zákon o spotřebitelském úvěru. Máme různé signály od neziskového sektoru, že tam mohou být problémy. Chceme tak živnostníkům zjednodušit problematiku úvěrů, například odložení splátek. Tedy zpřísnit podmínky na tuto dobu, aby se nedostali živnostníci do problémů," uvedla dále Schillerová.

Řekla, že jedná s řediteli bank působícími na českém trhu. Vyzvala je k tomu, aby vytvořili bankovní balíček, kde by odložili splátky úvěrů drobným podnikatelům minimálně na dobu tří měsíců a případně snížili nebo nejlépe odpustili úroky u úvěrů i hypoték. "Vyjádřili se v tom smyslu, že rozhodně nechtějí, aby se někdo dostal v této době do problémů. Čekám, že ve velice krátké dojde k nějaké dohodě o bankovním balíčku," uvedla ministryně.

Vedle osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění vláda také schválila vyplácení ošetřovného pro OSVČ. Drobní podnikatelé rovněž budou od pondělka moci v rámci programu COVID II žádat o bezúročné půjčky, u kterých není stanovena minimální hranice půjčky. Žádosti by měly být přijímány do 15 milionů korun.

Celkově opatření budou podle Schillerové stát desítky miliard korun. "Velkou neznámou je ovšem čas. Nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat," dodala. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.