Vláda a Senát projednají ruskou agresi na Ukrajině

Vnitro má připravený čtyřstupňový plán podle intenzity pomoci. V nejmírnějším zeleném stupni je Česko nyní. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek řekl, že preventivně předloží návrh na přesun do oranžového stupně. Ten obsahuje opatření na podporu do 5000 uprchlíků. Indicie o tom, že by do Česka mířilo 5000 lidí, úřady nemají, ale chtějí podle něj být připravené. Oranžový stupeň může fungovat v běžném zákonném rámci, řekl Rakušan.

Kabinet by se mohl zabývat i otázkou prodloužení víz Ukrajinců. Lidé z Ukrajiny, kterým končí v ČR povolení k pobytu, budou moci podle ministra vnitra požádat o "speciální typ víz" se zjednodušenou procedurou. Dosavadní víza se budou prodlužovat, pozastaví se také vyhošťování. Ministři by měli potvrdit i čtvrteční rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (BRS) uvolnit přes 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině.

Senát se sejde ke stanovisku k ruské agresi vůči Ukrajině

Stanovisko k ruskému útoku na Ukrajinu dnes bude projednávat Senát. Očekává se, že podobně jako Sněmovna se vysloví pro svrchovanost Ukrajiny a ruskou agresi odsoudí jako barbarskou a v rozporu s mezinárodními dohodami. Horní komora nejspíš podpoří tvrdé ekonomické i diplomatické sankce vůči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Je třeba, aby celý demokratický svět Rusko izoloval," uvedl ve čtvrtek předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podle něj by postoj horní komory měl obsahovat reakci na aktuální vývoj a podporu postojů a opatření, na nichž se shodnou mezinárodní organizace.

Schůze Senátu, která začne v 9:00, se zúčastní ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Oba promluvili i na čtvrtečním zasedání dolní komory, která v jednomyslně přijatém usnesení odsoudila ruský útok proti Ukrajině jako "barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi" a podpořila svrchovanost Ukrajiny.