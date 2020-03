Vláda prodloužila opatření do dubna. Pendleři končí, důchodci mají nové časy nákupů

Opatření se od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Povinnost nosit mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu schválila vláda ve středu.

Úřady před uplynulým víkendem rovněž důrazně doporučily lidem zákaz volného pohybu dodržovat a omezit návštěvy chat a chalup. Pokud byla jejich cesta nezbytná, měli se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele.

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec. Novinářům to po zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Kabinet podrobnosti usnesení, které má pomoci s ochranou seniorů proti novému typu koronaviru, upravil už podruhé.

Havlíček novinářům řekl, že obchody do 500 metrů čtverečních už mít žádná omezení nebudou. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou. "Provozovatel jen musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí se o něj postarat ve smyslu zvýhodnění," uvedl. Ve velkých obchodech pak byl čas vyhrazený pro seniory posunut o hodinu, aby měli ostatní prostor nakupovat mezi 07:00 a 08:00 například cestou do práce.

Kabinet původně pro seniory minulou středu od čtvrtka vyhradil čas od 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Hned po prvním dni jeho účinnosti však vláda hodiny posunula na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb.

Vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru opět zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí takzvaní pendleři od čtvrtka nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit podle dnešního rozhodnutí kabinetu ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou. Novinářům to po jednání vlády řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

O režimu pro přeshraniční pracovníky vláda jednala se zástupci Rakouska a Německa. Na jednu stranu vláda podle Hamáčka chce pendlerům umožnit pracovat v zahraničí. Na druhé straně je třeba respektovat, že je to poslední kanál, kudy se může nemoc se zahraničí šířit, uvedl Hamáček. Kabinet tak podle něj dal pracovníkům na výběr. Pokud nechtějí skončit, musejí si nalézt za hranicemi ubytování. Při přechodu hranic budou pendleři registrováni.

"Budeme přesně vědět, kdo přesně bude přecházet, kdo půjde do karantény. Policie to bude velmi přísně kontrolovat," uvedl Hamáček.

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat z loňského září dojíždělo každý den za prací do zahraničí téměř 60.000 českých občanů. Do Německa dojíždělo denně přes 37.000 Čechů, do Rakouska přes 12.000 Čechů. Na Slovensko dojíždí pracovat asi 2300 Čechů a nejmenší zájem je o práci v Polsku.

Při vyhlášení zákazu volného pohybu přes hranice ČR vláda povolila pendlerům vyjíždět do zahraničí nejdále sto kilometrů. O několik dnů později 18. března rozhodla, že pendleři musí při návratu z práce do Česka projít kontrolou příznaků infekčních onemocnění. Následoval požadavek každodenní kontroly na hranici, kde dostávali razítka do takzvané knížky zahraničního pracovníka. Důvodem k zavedení tohoto opatření byl velký výskyt falešných potvrzení, které si někteří sehnali a jezdili tak například do Německa, aniž tam oficiálně pracovali.

K zastavení výjezdů zahraničních pracovníků vyzval vládu krizový štáb Plzeňského kraje. Podobně se ke každodennímu přejíždění hranic lidí do práce postavily například i Jihočeský a Karlovarský kraj.

Opatření měla podle Hamáčka pendlerům připomínat, že po návratu mají omezit své sociální kontakty. "Utahovali jsme to den ze dne a toto je výsledek," uvedl Hamáček s tím, že vláda apelovala na zaměstnavatele pendlerů, aby jim pomohli s ubytováním.

Vláda dnes schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Návrhy zákonů by měla v úterý projednat Sněmovna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun.

"Definitivně bude odpuštěno zhruba 30.000 korun," uvedl Havlíček.

Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4896 korun, za šest měsíců je to 29.376 korun.

Opatření má zmírnit negativní dopady koronavirové krize na drobné podnikatele. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala 705.627 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministestva práce minimální platby posílají asi tři pětiny z nich.

Resort uvedl, že živnostníci s vyšší než minimální zálohou nemusí platit celou částku. "V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět," uvedlo ministerstvo práce.

V podkladech k návrhu zákona ministerstvo práce uvedlo, že půlroční odpuštění záloh znamená výpadek asi 18,1 miliardy korun. Počítalo ale s tím, že by osoby samostatně výdělečně činné od března do srpna neplatily veškeré zálohy. Schválený návrh se týká ale odpuštění minimálních sociálních záloh.