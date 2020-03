Vláda prodloužila přísná opatření do Velikonoc

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, dnes kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06:00. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO).