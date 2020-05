Vláda schválila podporu 500 Kč denně malým firmám

Návrh zákona dnes schválila vláda a Sněmovna by o něm měla jednat ve stavu legislativní nouze. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Příspěvek by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa, za období od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44.500 korun.

Finanční správa začne žádosti přijímat po nabytí účinnosti zákona, což ministerstvo financí očekává během příštího týdne. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, kteří ovšem muejí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Dále nesmí podle MF také jít o stejného žadatele, který už bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v určeném období v úpadku, v likvidaci nebo označeny jako nespolehlivý plátce či nespolehlivá osoba podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH).

V ČR je aktuálně zhruba 300.000 společností s ručením omezením. MF odhaduje, že o kompenzační bonus v plné výši požádá zhruba 200.000 z nich. Výdaje rozpočtu by tak měly činit zhruba devět miliard korun. V případě, že žádost podá i druhý společník ve firmě nebo rodinní společníci může to být až 15 miliard korun.

Zároveň MF stanovilo časový, příjmový a tzv rezidenční test pro případné žadatele. Měl by zajistit, že jde o ekonomicky aktivní společnost schopnou prokázat minimální výši obratu. Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180.000 korun za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

"Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Stejně jako u OSVČ žadatelé budou muset vyplnit formulář, uvést bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti s.r o. a žádost odešlou na příslušný finanční úřad. Učinit tak budou moci e-mailem a přiložením naskenované žádosti s vlastnoručním podpisem. Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Sněmovna pak 22. dubna schválila, že příspěvek bude stát vyplácet i po 30. dubnu, a to opět 500 korun denně. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 25. května.

Senát ovšem minulý týden návrh upravil tak, že by se za květen měl příspěvek zvýšit na 700 korun a za červen na 900 korun. Měl by ho dostávat také širší okruh příjemců, například pěstouni nebo lidé pracující takzvaně na dohodu. Zákon tak zamířil zpět do Sněmovny, která o senátním návrhu rozhodne.