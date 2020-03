Vláda zřídí kvůli koronaviru centrální řídící tým

Vládní materiál uvádí, že chytrá karanténa by měla vést k postupnému snižování plošných opatření, které vláda kvůli šíření koronaviru přijala. Složena by měla být ze série provázaných opatření, jejichž cílem bude co nejdříve identifikovat kontakty nakaženého, izolovat je a pokud možno otestovat na koronavirus.

Koordinovat všechna opatření dostane za úkol Centrální řídící tým COVID-19. Organizační zázemí týmu vytvoří armáda a jeho cílem bude koordinovat činnost ministerstev zdravotnictví, vnitra a obrany s kraji a IT firmami sdruženými pod názvem Covid19cz.

Za použití moderních technologií by tzv. chytrá karanténa měla pomoci zrychlit nalezení nakažených a oddělit je od zdravých osob. Postupně by pak mohla být odbourávána restriktivní opatření, která vláda v souvislosti s epidemií koronaviru zavedla.

Tým bude mít za úkol také připravovat analýzy dalšího vývoje nebo vyhodnocovat přijatá opatření, měl by ale také připravovat mediální výstupy, analyzovat média, sledovat nálady obyvatelstva nebo monitorovat dezinformační kampaně a zprávy. Pracovat v něm budou asi tři desítky lidí. Předsedu vybere Babiš společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), ministrem obrany Lubomírem Metnarem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba za ANO).

Chytrá karanténa se testuje ode dneška na jižní Moravě. Technici u nakaženého za pomocí dat z mobilního telefonu nebo z platby kartou sestaví mapu, kudy se pohyboval. Podmínkou je, že pacient s použitím dat dá souhlas. Hygienici poté s dotyčným proberou, s kým se za posledních pět dnů setkal a kde se pohyboval. Rozpomenout by se měl právě díky sestavené mapě. Potenciálně nakažení by měli být následně co nejrychleji izolováni a testováni.

Babiš řekl dnešním Lidovým novinám, že projektu chytré karantény velí generál Petr Procházka, předpokládá ale, že ho bude zastřešovat jako zmocněnec vlády Prymula. Armáda na projekt vyčlení 253 vojáky a 82 kusů techniky. Sestaví celkem 33 odběrové týmy, které budou vyjíždět k potenciálně nakaženým a odebírat jejich vzorky. Posílí tak krajské hygienické stanice. Vojáci a hasiči budou zároveň dezinfikovat místa, kde se nakažený pohyboval.

Babiš řekl, že již funguje centrální štáb, který se setkává v kasárnách na Ruzyni.