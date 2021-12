Vláda zrušila radu pro zdravotní rizika, upravila fungování krizového štábu

Návrh změn ve fungování štábu vyplynul podle šéfa ÚKŠ Rakušana z pondělní schůzky takzvaných covidových ministrů i následujícího jednání štábu. Zrušení rady pro zdravotní rizika má vrátit do zamýšlené podoby fungování krizového řízení. "Je to orgán, který vytvářel konkurenci vůči rozhodování ÚKŠ. Výstupy přicházely do vlády ze dvou stran a často vedly k něčemu, čemu říkám zmatení jazyků," řekl Rakušan. Na vládě podle něj často nebylo jasné, které návrhy mají prioritu.

Nová struktura by měla být přehlednější a funkčnější. "Bude odpovídat krizovému řízení, jak je legislativně v českých zákonech," uvedl Rakušan. Na kolegy z vlády současně apeloval, aby se zasedání ÚKŠ účastnili zástupci ministerstev, kteří mají skutečně rozhodovací pravomoci. "Aby to nebyl orgán, kam se posílají úředníci, aby byla odškrtnuta fajfka, že se zúčastnili," dodal.

Nadále se naopak počítá s fungováním integrovaného centrálního řídicího týmu, který bude odbornou pracovní skupinu ÚKŠ. Premiér Petr Fiala (ODS) za týden pak navrhne vládě, aby se do struktur Bezpečnostní rady státu (BRS) začlenila schůze takzvaných covidových ministrů, tedy členů vlády, jejichž působnosti se týkají koronavirová opatření.