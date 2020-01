"Zásadně s tím nesouhlasím," uvedl Andrej Babiš. Připomenul také, že ministerstvu resort financí nevyšel při jednání o rozpočtu vstříc v požadavku navýšit sumu na změnu IT systému o 800 milionů korun. Poznamenal, že IT systémy jsou dlouhodobým problémem, se kterým vláda zápasí.

Systém pro vyplácení dávek je součástí jednotného resortního systému, který měl být původně v provozu od roku 2017 a stát měl 1,5 miliardy korun. Přípravy se ale protáhly. Ministerstvo ho plánuje spustit příští rok a odhadovaná cena by měla být až o miliardu vyšší. Zakázky resort vyhlásil v minulém volebním období pod vedením ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD).

Jana Maláčová ve čtvrtek při jednání sněmovního výboru uvedla, že cena z roku 2016 není reálná. "Od léta minulého roku mají ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš veškeré informace. Děláme vše pro to, aby kritická infrastruktura státu byla zajištěna," uvedla. Podle Babiše z toho může vyplývat, že se zakázkou souhlasí.

Kvůli zpoždění zakázky se ministerstvo v březnu chystá vyhlásit výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému vyplácení dávek od firmy OKSystem. Vítěz by pak měl systém spravovat a rozvíjet po kratší dobu, a to nejspíš dva roky. Provoz nynějšího systému je zajištěn do začátku příštího roku. Resort chtěl mít původně úplně nový systém, dodavatele ani po dvou tendrech ale nemá.