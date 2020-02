"Já jsem se toho jednání vlády nezúčastnil. Je to záležitost právníků našeho státu," řekl Babiš o podání žaloby. Stejně reagoval i na dotaz, proč vláda o svém rozhodnutí neinformovala na tiskové konferenci.

Vláda o žalobě rozhodla v pondělí na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Ačkoli Evropská komise později proplacení peněz schválila, podle resortu jde o princip.

Babišova vláda chce za ČR žalovat Evropskou komisi kvůli zastavení dotací pro Agrofert. Toto podání dokládá, že vláda hájí zájmy Agrofertu a nikoliv ČR. Žalobu schválila navíc v tichosti, neboť si je vědoma, jak nesmyslný je to krok, který ještě více dopadne na daňové poplatníky. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 5, 2020

Petříček České televizi a ČTK řekl, že hlasování vlády bylo jednomyslné. "Je to na základě doporučení právníků, kteří nás zastupují právě u Soudního dvora EU. Je to krok, který právě my ještě můžeme učinit, než bude konečný audit hotov," uvedl Petříček. Krok označil Petříček za procedurální záležitost. "My jsme reagovali na základě možnosti použití konkrétních opravných prostředků," řekl.

Platby byly pozastaveny kvůli možnému Babišovu střetu zájmů. Šlo o platby týkající se Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247.000 eur (6,3 milionu Kč). Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí 10. února.

Podání žaloby kritizovala opozice. Podle opozičních politiků vláda neřeší problémy Česka, ale zájmy premiéra a Agrofertu.