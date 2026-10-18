Propadák Babišovy euroskeptické koalice, hodnotí české volby v zahraničí

České senátní volby běžně nejsou velkým tématem pro zahraniční média. Tentokrát je situace jiná. Krátkou analýzu hlasování přinesl například web DW, jenž upozornil, že strany vládní koalice nezískaly jediné křeslo v horní komoře parlamentu.
Opoziční strany tak nadále kontrolují Senát, což zmíněný server označil za zásadní ránu pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho vládnoucí koalici. V zahraničí se také zmiňuje, že současná česká opozice je prozápadně orientovaná.
Babiš nicméně podle webu slíbil, že agenda jeho kabinetu se měnit nebude, takže se i nadále musí počítat například s avizovanou změnou financování veřejnoprávních médií. "Euroskeptická koalice také ukončila přímou vojenskou pomoc Ukrajině a vzdoruje politikám Evropské unie v boji s globálním oteplováním," dodala DW.
Babiš označil výsledek druhého kola senátních voleb za katastrofální. "Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora," přiznal předseda vlády. "Musíme se zamyslet nad tím, jak se to stalo a proč," prohlásil jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
Šéf hnutí ANO, které si jinak podle průzkumů nadále udržuje pozici hegemona české politiky, naznačil, kdo ze straníků si po volebním debaklu může dělat obavy. Podle Babiše se bude vyhodnocovat, kdo pracuje a kdo si naopak "zprivatizoval" krajské organizace. "Někteří mají pocit, že když mají značku, znamená to jasné vítězství," konstatoval premiér.
Druhé kolo senátních voleb proběhlo v pátek a v sobotu ve 22 obvodech a skončilo zřejmým úspěchem pro sněmovní opozici. Starostové a nezávislí navrhli hned deset úspěšných kandidátů, o dvě křesla si polepšili také občanští demokraté.
ANO nedokázalo proměnit množství postupů do druhého kola v zisk jediného mandátu. Ani další strany vládního bloku, tedy SPD a Motoristé, neměli důvod slavit. V horní komoře parlamentu budou mít i nadále většinu současné opoziční strany.
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Zdroj: Jan Hrabě