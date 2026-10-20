Šťastný konec pátrání na Jihlavsku. Uprchlá samice servala se našla

Dobrá zpráva přišla v pondělí z Vápovic na Jihlavsku. Ze zdejšího zookoutku se v uplynulých dnech ztratila samice servala stepního Suri, takže se spustilo rozsáhlé pátrání. To bylo nakonec úspěšné.
Pátrání po samici servala stepního se rozběhlo již ve středu večer. To bylo při krmení zjištěno, že se zvíře nenachází ve své ubikaci. Případem se začala zabývat policie. "Bohužel máme podezření, že se nejednalo o náhodný útěk, ale že mohl někdo zvíře úmyslně vypustit nebo odcizit," uvedl Rodinný zookoutek Nová Říše na facebooku.
O víkendu pátrací akce pokračovala za pomoci dronu a termovize, aby se prohledala co největší oblast a zvýšila šanci na nalezení ztraceného tvora.
Lidé byli zároveň nabádáni k obezřetnosti. "Prosíme, nepokoušejte se zvíře sami chytat ani se k němu přibližovat. V případě spatření nám co nejdříve předejte informaci o místě a čase pozorování," vzkazovali představitelé zookoutku.
Až v pondělí přišla konečně dobrá zpráva. Servala se podařilo nalézt. "Díky, jsme neskutečně šťastní," svěřili se provozovatelé zařízení a poděkovali všem osobám či spolkům, které se do několikadenního pátrání zapojili.
Serval stepní je středně velká kočkovitá šelma pocházející z Afriky, která zaujme na první pohled svou elegantní stavbou těla. Charakteristické jsou pro něj extrémně dlouhé končetiny v poměru k tělu a velké, zaoblené uši, které mu slouží jako dokonalý radar při lovu. Serval obývá především savany, vysokou travnatou vegetaci a oblasti v blízkosti vody.
Je to vynikající akrobat a specialista na lov drobných hlodavců, ptáků či žab – díky svým silným nohám dokáže z místa vyskočit až do výšky tří metrů a dopadnout přesně na svou kořist. I přes svůj štíhlý vzhled je to zdatný a neuvěřitelně obratný lovec s jednou z nejvyšších úspěšností lovu mezi všemi kočkovitými šelmami.
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Zdroj: Libor Novák