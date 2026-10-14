TI: Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise

Evropská komise zaslala oficiální dopis protikorupční organizaci Transparency International ČR, v němž potvrdila střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Reagovala tak na květnový právně-analytický podnět týkající se Babišových obchodních aktivit a fungování svěřenského fondu RSVP TRUST.
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova v dokumentu označovaném jako citlivý uvedlo, že situace předsedy vlády představuje střet zájmů ve smyslu finančního nařízení Evropské unie. Současná opatření, která české úřady Komisi oznámily a provádějí, jsou podle unijních institucí nedostatečná.
Transparency International obdržela dopis v polovině září a po obdržení souhlasu s uveřejněním jeho obsahu jej zveřejnila. Podle výkonného ředitelství organizace tato zpráva Babiše usvědčuje ze lži, protože nedodržel slib daný veřejnosti a prezidentovi vyřešit své majetkové poměry před jmenováním do funkce, píše TI na svém webu.
Podnět na evropské úrovni podala organizace koncem května a adresovala jej hned několika generálním ředitelstvím i úřadům včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Střet zájmů spočívá v propojení premiéra s koncernem Agrofert a investiční holdingovou společností SynBiol, které profitují z veřejných financí a unijních dotací navzdory vládnímu angažmá.
Klíčovým prvkem kauzy je statut svěřenského fondu RSVP TRUST, který Babiš zřídil koncem minulého roku. Právníci Transparency International již dříve upozornili, že fond nesplňuje parametry pro odvrácení střetu zájmů a slouží spíše jako zástěrka pro obnovení vyplácení dotačních peněz firmám z koncernu Agrofert.
Statut fondu totiž rozděluje správu na nezávislou fázi v době Babišova vládního působení a na rodinnou fázi po jeho odchodu z funkce. Podle analýzy to představuje optický klam, jenž má zakrýt faktické obohacování jeho potomků z politických rozhodnutí, což nyní podpořilo i stanovisko Evropské komise.
Evropská komise v dopise zároveň varovala, že přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně finančních zájmů Unie včetně pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav. Budoucí vývoj a dodržování pravidel v oblasti společné zemědělské politiky hodlá unijní exekutiva nadále bedlivě monitorovat.
Zástupci Transparency International v této souvislosti upozornili na širší kontext ovládnutí státu, kdy české úřady jako ministerstvo zemědělství či Státní zemědělský intervenční fond konají proti veřejnému zájmu. Vedení těchto institucí se totiž opírá o sporné právní analýzy placené z peněz daňových poplatníků, které mají premiérův střet zájmů bagatelizovat.
Před jmenováním ministra zemědělství Martina Šebestyána přitom protikorupční organizace varovala s ohledem na jeho dřívější působení v čele intervenčního fondu. Právě SZIF a ministerstvo nyní veřejně ignorují závěry Evropské komise a hledají způsoby, jak dotace sporným firmám nadále proplácet.
Organizace proto vyzvala premiéra Andreje Babiše k okamžité rezignaci z čela vládního kabinetu s odkazem na poškozování dobrého jména České republiky v zahraničí a porušování pravidel právního státu. Vedení Transparency International hodlá kroky dotčených úřadů nadále analyzovat a přinášet k případu další aktuální informace.
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Zdroj: Libor Novák