Volby v Praze: O vítězství se pere Spolu pro Prahu se STAN. ANO až čtvrté

Průběžná data ze sčítání hlasů v hlavním městě Praze naznačují výrazné posuny na pražské politické scéně a přinášejí dramatický souboj o první příčku. Po zpracování přibližně jedenácti procent volebních okrsků svádí extrémně těsný duel hnutí Starostové a nezávislí vedené lídrem Petrem Hlaváčkem s koalicí Spolu pro Prahu pod vedením Tomáše Portlíka z ODS. Zatímco STAN se drží na prvním místě s průběžným ziskem 22,3 procenta hlasů, koalice Spolu mu šlape těsně na paty se ziskem 21,8 procenta.
Třetí pozici v hlavním městě prozatím drží uskupení Praha sobě v čele s Adamem Scheinherrem, které si připsalo 16,9 procenta hlasů. Až na čtvrté příčce se nachází hnutí ANO se ziskem 15,3 procenta, což odpovídá dlouhodobému trendu, kdy opoziční hnutí v metropoli tradičně dosahuje skromnějších výsledků než v ostatních regionech České republiky.
Jedním z nejvýraznějších okamžiků dosavadního pražského sčítání je ovšem citelná propad zisku České pirátské strany. Zatímco před čtyřmi lety Piráti v metropoli oslovili 17,7 procenta voličů a platili za jednoho z hlavních architektů pražské politiky, v aktuálním sčítání se pohybují na hranici rovných 10 procent hlasů. Tento meziroční pokles ukazuje na výraznou změnu nálad mezi pražskými voliči i na odliv podpory směrem k jiným partnerským uskupením.
Mnohem složitější situace panuje u menších a protestních stran, z nichž většina zatím nedosahuje na pětiprocentní práh potřebný pro vstup do městského zastupitelstva. Koalice SPD kandidující s podporou Trikolory, PRO a Přísahy dosahuje na 3,8 procenta hlasů. Získat zastupitelské mandáty se prozatím nedaří ani hnutí SEN pro Prahu s Václavem Láskou, které drží 2,9 procenta, a neúspěchem pravděpodobně skončí i druhý pokus o průnik na magistrát v podání Motoristů sobě, jejichž zisk se pohybuje okolo 2,8 procenta.
Při srovnání s minulými komunálními volbami v roce 2022 je patrný zásadní posun v celkovém rozložení sil na magistrátu. Před čtyřmi lety zvítězila koalice Spolu pro Prahu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem 24,7 procenta, následovaná hnutím ANO s 19,3 procenta a Piráty se 17,7 procenta hlasů. Uskupení Praha sobě v minulém období získalo 14,7 procenta a hnutí STAN zaznamenalo 7,8 procenta, přičemž pětiprocentní práh tehdy překročila i SPD se ziskem 5,2 procenta.
Současná čísla tak ukazují především na masivní růst podpory pro hnutí STAN, které oproti předchozím volbám v metropoli téměř ztrojnásobilo svůj výsledek. Současně se však očekává příchod dat z větších a lidnatějších městských částí, kde se sčítání hlasovacích lístků tradičně protahuje, což může konečným pořadím lídrů na čele ještě znatelně promíchat.
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Zdroj: Libor Novák