Blatný by si ivermektin nevzal. Látku podle něj není možné používat plošně

Blatný uvedl, že sám by si jej nevzal. Varoval také předtím, aby si lidé pořizovali veterinární formu přípravku, která může být pro člověka velmi škodlivá.

"Já bych si ivermektin nezval, pokud ano, budu ho používat podle protokolu jako lék, který je ´off label´. Může být spojen s poškozením jater, ledvin, je třeba ho jako jiné experimentální léky používat opatrně, není možné ho podávat všem," uvedl ministr. Blatný připomněl nutnost klinických studií při zavádění nových léků, podle něj si tuto nutnost zřejmě neuvědomil ani premiér Andrej Babiš (ANO), když o možném používání ivermektinu mluvil.

Ivermektin je přípravek proti parazitům, který se používá převážně u zvířat. V ČR není registrovaný. Část lékařských kruhů uvádí, že ivermektin pomáhá pacientům s koronavirem s těžším průběhem. Nemocnice u svaté Anny v Brně v uplynulém týdnu dostala 10.000 balení. Už od listopadu lék vyzkoušela na 30 zhruba pacientech ve vážném stavu s covidem-19.

Blatný již v minulosti vhodnost podání tohoto léku zpochybnil. Lék vzbuzuje kontroverze i mezi odborníky ve světě. Důkazy, které by jeho účinnost potvrzovaly, jsou totiž zatím jen nedostatečné, a nejnovější vědecká studie dokonce dospěla k závěru, že ivermektin zotavení lidí s mírnými příznaky covidu nijak neurychluje. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová uvedla, že většina studií k léku není úplná. Nakonec ale SÚKL a ministerstvo zdravotnictví povolily svatoanenské nemocnici možnost lék distribuovat.

Blatný uvedl, že rezignace na nutnost klinických studií by se vymstila všem - je to případ jakékoli experimentální léčby. "SÚKL řekl, že (ivermektin) neškodí, ale nevydal ho na léčbu. Nejsou studie, že by pomáhal," uvedl dnes.